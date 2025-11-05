OMB Strategy (OMBSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00000518 24 sa Yüksek $ 0,00000547 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000785 En Düşük Fiyat $ 0,00000518 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,49 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,58 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,01

OMB Strategy (OMBSTR) canlı fiyatı $0,00000531. OMBSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000518 ve en yüksek $ 0,00000547 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OMBSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000785, en düşük fiyatı ise $ 0,00000518 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OMBSTR son bir saatte -%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,58 ve son 7 günde -%12,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OMB Strategy (OMBSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,31K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,31K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki OMB Strategy piyasa değeri $ 5,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OMBSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,31K.