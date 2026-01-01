Bugünkü Opal Fiyatı

Bugünkü Opal (OPAL) fiyatı $ 0,073371 olup, son 24 saatte % 0,39 değişim gösterdi. Mevcut OPAL / USD dönüşüm oranı OPAL başına $ 0,073371 şeklindedir.

Opal, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.668.389 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 50,00M OPAL şeklindedir. Son 24 saat içinde OPAL, $ 0,072428 (en düşük) ile $ 0,07457 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,157158 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,054243 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OPAL, son bir saatte +%0,28 ve son 7 günde -%3,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Opal (OPAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,67M$ 3,67M $ 3,67M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,14M$ 5,14M $ 5,14M Dolaşım Arzı 50,00M 50,00M 50,00M Toplam Arz 70.000.000,0 70.000.000,0 70.000.000,0

Şu anki Opal piyasa değeri $ 3,67M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OPAL arzı 50,00M olup, toplam arzı 70000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,14M.