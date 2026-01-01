Bugünkü Opus The Trencher Fiyatı

Bugünkü Opus The Trencher (OPUS) fiyatı $ 0,00075438 olup, son 24 saatte % 4,10 değişim gösterdi. Mevcut OPUS / USD dönüşüm oranı OPUS başına $ 0,00075438 şeklindedir.

Opus The Trencher, şu anda piyasa değeri açısından $ 772.586 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 971,77M OPUS şeklindedir. Son 24 saat içinde OPUS, $ 0,0006985 (en düşük) ile $ 0,00109632 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00132944 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00059182 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OPUS, son bir saatte -%12,12 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Opus The Trencher (OPUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 772,59K$ 772,59K $ 772,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 772,59K$ 772,59K $ 772,59K Dolaşım Arzı 971,77M 971,77M 971,77M Toplam Arz 971.774.118,890264 971.774.118,890264 971.774.118,890264

