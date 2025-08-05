Oracle AI (ORACLE) Nedir?

OracleAI is a data analytics platform enhancing investment decisions with predictive models, KOL insights, and market trend analyses. It offers exclusive features via $ORACLE token staking, including a custom TG bot, gasless swaps, and a proprietary AI tool for deep cryptocurrency market insights, aiming to transform trading strategies with its innovative technology.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Oracle AI (ORACLE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Oracle AI (ORACLE) Token Ekonomisi

Oracle AI (ORACLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ORACLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!