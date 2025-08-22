ORYNTH (ORY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00017145 $ 0,00017145 $ 0,00017145 24 sa Düşük $ 0,0003306 $ 0,0003306 $ 0,0003306 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00017145$ 0,00017145 $ 0,00017145 24 sa Yüksek $ 0,0003306$ 0,0003306 $ 0,0003306 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00055367$ 0,00055367 $ 0,00055367 En Düşük Fiyat $ 0,00017145$ 0,00017145 $ 0,00017145 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,66 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ORYNTH (ORY) canlı fiyatı $0,00025013. ORY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00017145 ve en yüksek $ 0,0003306 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ORY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00055367, en düşük fiyatı ise $ 0,00017145 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ORY son bir saatte -%3,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,66 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ORYNTH (ORY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 248,84K$ 248,84K $ 248,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 248,84K$ 248,84K $ 248,84K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ORYNTH piyasa değeri $ 248,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 248,84K.