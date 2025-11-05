PainStrategy (PAINSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0050036$ 0,0050036 $ 0,0050036 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,44 Fiyat Değişimi (7 G) -%32,29 Fiyat Değişimi (7 G) -%32,29

PainStrategy (PAINSTR) canlı fiyatı --. PAINSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PAINSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0050036, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PAINSTR son bir saatte +%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,44 ve son 7 günde -%32,29 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PainStrategy (PAINSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 686,69K$ 686,69K $ 686,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 686,69K$ 686,69K $ 686,69K Dolaşım Arzı 967,91M 967,91M 967,91M Toplam Arz 967.905.250,4700851 967.905.250,4700851 967.905.250,4700851

Şu anki PainStrategy piyasa değeri $ 686,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PAINSTR arzı 967,91M olup, toplam arzı 967905250.4700851. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 686,69K.