Bugünkü Pendulum Fiyatı

Bugünkü Pendulum (PEN) fiyatı $ 0,02193317 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PEN / USD dönüşüm oranı PEN başına $ 0,02193317 şeklindedir.

Pendulum, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.861.655 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 84,88M PEN şeklindedir. Son 24 saat içinde PEN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,351594 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00417427 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEN, son bir saatte -- ve son 7 günde +%33,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pendulum (PEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,86M$ 1,86M $ 1,86M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,29M$ 3,29M $ 3,29M Dolaşım Arzı 84,88M 84,88M 84,88M Toplam Arz 149.933.229,0 149.933.229,0 149.933.229,0

Şu anki Pendulum piyasa değeri $ 1,86M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEN arzı 84,88M olup, toplam arzı 149933229.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,29M.