penguin wif backpack (WIFBAG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%13,27 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,34

penguin wif backpack (WIFBAG) canlı fiyatı --. WIFBAG, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WIFBAG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WIFBAG son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%13,27 ve son 7 günde -%21,34 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

penguin wif backpack (WIFBAG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,40K$ 9,40K $ 9,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,40K$ 9,40K $ 9,40K Dolaşım Arzı 999,83M 999,83M 999,83M Toplam Arz 999.831.056,28482 999.831.056,28482 999.831.056,28482

Şu anki penguin wif backpack piyasa değeri $ 9,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WIFBAG arzı 999,83M olup, toplam arzı 999831056.28482. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,40K.