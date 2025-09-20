PEPETO (PEPETO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00003379 $ 0,00003379 $ 0,00003379 24 sa Düşük $ 0,02832472 $ 0,02832472 $ 0,02832472 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00003379$ 0,00003379 $ 0,00003379 24 sa Yüksek $ 0,02832472$ 0,02832472 $ 0,02832472 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,068676$ 0,068676 $ 0,068676 En Düşük Fiyat $ 0,00003379$ 0,00003379 $ 0,00003379 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%99,64 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PEPETO (PEPETO) canlı fiyatı $0,0000918. PEPETO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003379 ve en yüksek $ 0,02832472 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PEPETO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,068676, en düşük fiyatı ise $ 0,00003379 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PEPETO son bir saatte +%1,20 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PEPETO (PEPETO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,07K$ 9,07K $ 9,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,07K$ 9,07K $ 9,07K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki PEPETO piyasa değeri $ 9,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEPETO arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,07K.