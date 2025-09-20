Bugünkü canlı PEPETO fiyatı 0,0000918 USD. PEPETO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PEPETO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı PEPETO fiyatı 0,0000918 USD. PEPETO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PEPETO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 13:50:53 (UTC+8)

PEPETO (PEPETO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
PEPETO (PEPETO) canlı fiyatı $0,0000918. PEPETO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003379 ve en yüksek $ 0,02832472 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PEPETO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,068676, en düşük fiyatı ise $ 0,00003379 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PEPETO son bir saatte +%1,20 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PEPETO (PEPETO) Piyasa Bilgileri

Şu anki PEPETO piyasa değeri $ 9,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEPETO arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,07K.

PEPETO (PEPETO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, PEPETO / USD fiyat değişimi, $ -0,02540899881750411.
Son 30 gün içerisinde, PEPETO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PEPETO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PEPETO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,02540899881750411-%99,64
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

PEPETO (PEPETO) Nedir?

The PEPETO project, under the symbolic guidance of PEPETO, the god of frogs, is a cryptocurrency initiative centered on the $PEPETO token, launched on the Ethereum blockchain. It aims to embody trust, strength, and transparency, with a fully audited smart contract and openly disclosed code to ensure security and community confidence. PEPETO represents a vision of wisdom, safety, and unity for the crypto community, distinguishing itself from other memecoins like Pepe by emphasizing technological innovation and optimization. The project introduces a revolutionary exchange platform that integrates all memecoins, providing them with real value and a space to thrive. PEPETO’s bridge technology facilitates secure, transparent cross-blockchain transfers, symbolizing fairness and the future of decentralized systems. Unlike Pepe, which lacked critical components, PEPETO delivers a complete solution, leveraging advanced technology to foster a unified and innovative crypto ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

PEPETO Fiyat Tahmini (USD)

PEPETO (PEPETO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? PEPETO (PEPETO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak PEPETO için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

PEPETO fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PEPETO Varlığından Yerel Para Birimlerine

PEPETO (PEPETO) Token Ekonomisi

PEPETO (PEPETO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEPETO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PEPETO (PEPETO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü PEPETO (PEPETO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PEPETO fiyatı, 0,0000918 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PEPETO / USD güncel fiyatı nedir?
PEPETO / USD güncel fiyatı $ 0,0000918. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
PEPETO varlığının piyasa değeri nedir?
PEPETO piyasa değeri $ 9,07K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PEPETO arzı nedir?
Dolaşımdaki PEPETO arzı, 100,00M USD.
PEPETO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PEPETO, ATH fiyatı olan 0,068676 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PEPETO fiyatı (ATL) nedir?
PEPETO, ATL fiyatı olan 0,00003379 USD değerine düştü.
PEPETO işlem hacmi nedir?
PEPETO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PEPETO bu yıl daha da yükselir mi?
PEPETO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PEPETO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 13:50:53 (UTC+8)

PEPETO (PEPETO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.