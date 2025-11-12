Bugünkü PERPY Fiyatı

Bugünkü PERPY (PERPY) fiyatı $ 0,00012852 olup, son 24 saatte % 258,05 değişim gösterdi. Mevcut PERPY / USD dönüşüm oranı PERPY başına $ 0,00012852 şeklindedir.

PERPY, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.852,24 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M PERPY şeklindedir. Son 24 saat içinde PERPY, $ 0,00003185 (en düşük) ile $ 0,00012431 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00869001 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000014 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PERPY, son bir saatte +%7,85 ve son 7 günde -%95,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PERPY (PERPY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,85K$ 12,85K $ 12,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,85K$ 12,85K $ 12,85K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

