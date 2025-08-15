XPRT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Persistence One Logosu

Persistence One Fiyatı (XPRT)

Listelenmedi

Persistence One (XPRT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03825882
$0,03825882$0,03825882
-%2,501D
mexc
USD

Bugünkü Persistence One (XPRT) Fiyatı

Persistence One (XPRT), şu anda 0,03831821 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,97M USD piyasa değerine sahiptir. XPRT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Persistence One Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,35
Persistence One 24 saatlik fiyat değişimi
234,06M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki XPRT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XPRT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Persistence One (XPRT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Persistence One / USD fiyat değişimi, $ -0,00092544675222634.
Son 30 gün içerisinde, Persistence One / USD fiyat değişimi, $ +0,0033878968.
Son 60 gün içerisinde, Persistence One / USD fiyat değişimi, $ -0,0116654808.
Son 90 gün içerisinde, Persistence One / USD fiyat değişimi, $ -0,02496694530374086.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00092544675222634-%2,35
30 Gün$ +0,0033878968+%8,84
60 Gün$ -0,0116654808-%30,44
90 Gün$ -0,02496694530374086-%39,45

Persistence One (XPRT) Fiyat Analizi

En güncel Persistence One fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,03805548
$ 0,03805548$ 0,03805548

$ 0,03924366
$ 0,03924366$ 0,03924366

$ 16,59
$ 16,59$ 16,59

-%0,12

-%2,35

-%17,34

Persistence One (XPRT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8,97M
$ 8,97M$ 8,97M

--
----

234,06M
234,06M 234,06M

Persistence One (XPRT) Nedir?

Persistence One is building the BTCFi Liquidity Hub, enabling fast, near zero-slippage swaps for XPRT, BTC-variants, and BTCFi tokens on the Persistence DEX App. BTCFi’s rapid growth has created multiple BTC-related assets, making fragmentation a significant challenge. Persistence One will provide a single comprehensive liquidity hub, simplifying value transfer and enhancing interoperability across the entire Bitcoin ecosystem. Trade Now - https://app.persistence.one

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Persistence One (XPRT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Persistence One (XPRT) Token Ekonomisi

Persistence One (XPRT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XPRT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Persistence One (XPRT) Hakkında Diğer Sorular

XPRT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XPRT / VND
1.008,34369615
1 XPRT / AUD
A$0,0586268613
1 XPRT / GBP
0,0279722933
1 XPRT / EUR
0,0325704785
1 XPRT / USD
$0,03831821
1 XPRT / MYR
RM0,1613196641
1 XPRT / TRY
1,5652988785
1 XPRT / JPY
¥5,63277687
1 XPRT / ARS
ARS$49,763859327
1 XPRT / RUB
3,0558772475
1 XPRT / INR
3,3608901991
1 XPRT / IDR
Rp618,0355586363
1 XPRT / KRW
53,2937328322
1 XPRT / PHP
2,1906520657
1 XPRT / EGP
￡E.1,8503863609
1 XPRT / BRL
R$0,2073015161
1 XPRT / CAD
C$0,0528791298
1 XPRT / BDT
4,6575784255
1 XPRT / NGN
58,7701714054
1 XPRT / UAH
1,590205715
1 XPRT / VES
Bs5,13464014
1 XPRT / CLP
$36,97707265
1 XPRT / PKR
Rs10,851717072
1 XPRT / KZT
20,634356085
1 XPRT / THB
฿1,2434259145
1 XPRT / TWD
NT$1,1506958463
1 XPRT / AED
د.إ0,1406278307
1 XPRT / CHF
Fr0,030654568
1 XPRT / HKD
HK$0,3004147664
1 XPRT / AMD
֏14,6866035288
1 XPRT / MAD
.د.م0,34486389
1 XPRT / MXN
$0,7199991659
1 XPRT / PLN
0,1398614665
1 XPRT / RON
лв0,1663010314
1 XPRT / SEK
kr0,3670884518
1 XPRT / BGN
лв0,0639914107
1 XPRT / HUF
Ft13,0021350172
1 XPRT / CZK
0,8054487742
1 XPRT / KWD
د.ك0,01168705405
1 XPRT / ILS
0,1295155498