Bugünkü PolyDoge Fiyatı

Bugünkü PolyDoge (POLYDOGE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 10,35 değişim gösterdi. Mevcut POLYDOGE / USD dönüşüm oranı POLYDOGE başına $ 0 şeklindedir.

PolyDoge, şu anda piyasa değeri açısından $ 185.339 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 853,85T POLYDOGE şeklindedir. Son 24 saat içinde POLYDOGE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POLYDOGE, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde +%34,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PolyDoge (POLYDOGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 185,34K$ 185,34K $ 185,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 185,60K$ 185,60K $ 185,60K Dolaşım Arzı 853,85T 853,85T 853,85T Toplam Arz 855.053.217.508.105,5 855.053.217.508.105,5 855.053.217.508.105,5

Şu anki PolyDoge piyasa değeri $ 185,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLYDOGE arzı 853,85T olup, toplam arzı 855053217508105.5. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 185,60K.