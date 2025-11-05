Polyswipe (SWIPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00160508$ 0,00160508 $ 0,00160508 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +1,08% Fiyat Değişimi (1 Gün) -25,73% Fiyat Değişimi (7 G) -54,95% Fiyat Değişimi (7 G) -54,95%

Polyswipe (SWIPE) canlı fiyatı --. SWIPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SWIPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00160508, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SWIPE son bir saatte +1,08% değişim gösterdi, 24 saatte -25,73% ve son 7 günde -54,95% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Polyswipe (SWIPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 196,14K$ 196,14K $ 196,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 196,14K$ 196,14K $ 196,14K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Polyswipe piyasa değeri $ 196,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SWIPE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 196,14K.