PunkStrategy Fiyatı (PNKSTR)

Listelenmedi

1 PNKSTR / USD Canlı Fiyatı:

$0,01440184
$0,01440184
-%16,301D
PunkStrategy (PNKSTR) Canlı Fiyat Grafiği
PunkStrategy (PNKSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00698235
$ 0,00698235
24 sa Düşük
$ 0,01940502
$ 0,01940502
24 sa Yüksek

$ 0,00698235
$ 0,00698235

$ 0,01940502
$ 0,01940502

$ 0,01940502
$ 0,01940502

$ 0,00698235
$ 0,00698235

+%4,51

-%16,59

--

--

PunkStrategy (PNKSTR) canlı fiyatı $0,01435653. PNKSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00698235 ve en yüksek $ 0,01940502 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PNKSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01940502, en düşük fiyatı ise $ 0,00698235 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PNKSTR son bir saatte +%4,51 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PunkStrategy (PNKSTR) Piyasa Bilgileri

$ 14,40M
$ 14,40M

--
--

$ 14,40M
$ 14,40M

1,00B
1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki PunkStrategy piyasa değeri $ 14,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PNKSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,40M.

PunkStrategy (PNKSTR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, PunkStrategy / USD fiyat değişimi, $ -0,00285608468787133.
Son 30 gün içerisinde, PunkStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PunkStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PunkStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00285608468787133-%16,59
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

PunkStrategy (PNKSTR) Nedir?

PunkStrategy (PNKSTR) Kaynağı

Resmi Websitesi

PunkStrategy Fiyat Tahmini (USD)

PunkStrategy (PNKSTR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? PunkStrategy (PNKSTR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak PunkStrategy için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

PunkStrategy fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PNKSTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

PunkStrategy (PNKSTR) Token Ekonomisi

PunkStrategy (PNKSTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PNKSTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PunkStrategy (PNKSTR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü PunkStrategy (PNKSTR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PNKSTR fiyatı, 0,01435653 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PNKSTR / USD güncel fiyatı nedir?
PNKSTR / USD güncel fiyatı $ 0,01435653. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
PunkStrategy varlığının piyasa değeri nedir?
PNKSTR piyasa değeri $ 14,40M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PNKSTR arzı nedir?
Dolaşımdaki PNKSTR arzı, 1,00B USD.
PNKSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PNKSTR, ATH fiyatı olan 0,01940502 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PNKSTR fiyatı (ATL) nedir?
PNKSTR, ATL fiyatı olan 0,00698235 USD değerine düştü.
PNKSTR işlem hacmi nedir?
PNKSTR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PNKSTR bu yıl daha da yükselir mi?
PNKSTR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PNKSTR fiyat tahminine göz atın.
PunkStrategy (PNKSTR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-15 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoinler Tüm Piyasada Düşüyor, HIFI 24 Saatte %47'den Fazla Değer Kaybetti
09-15 15:08:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: SOL 30,4 Milyon Dolar Net Giriş, PUMP 10,6 Milyon Dolar Net Giriş
09-15 12:13:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi şu anda 72 bildiriyor, "Altcoin Sezonu"na girmekten sadece bir adım uzakta
09-15 11:34:00Sektör Haberleri
Bazı yeni ve yakın zamanda listelenmiş tokenler bugün göreceli güç gösteriyor, MITO 24 saatlik artışı %28'i aşıyor
09-14 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi geçici olarak 70 bildiriyor, 90 günlük yüksek seviyesini koruyor
09-14 11:30:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası ısınmaya devam ediyor, "TOTAL3" 7 günde %10.66 yükseldi, altcoin sezonu ortaya çıkıyor olabilir

