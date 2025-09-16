PunkStrategy (PNKSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00698235 24 sa Yüksek $ 0,01940502 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01940502 En Düşük Fiyat $ 0,00698235 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%16,59 Fiyat Değişimi (7 G) --

PunkStrategy (PNKSTR) canlı fiyatı $0,01435653. PNKSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00698235 ve en yüksek $ 0,01940502 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PNKSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01940502, en düşük fiyatı ise $ 0,00698235 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PNKSTR son bir saatte +%4,51 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PunkStrategy (PNKSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,40M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,40M Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki PunkStrategy piyasa değeri $ 14,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PNKSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,40M.