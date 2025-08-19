Quak Coin Fiyatı (QUAK)
+%5,87
-%9,52
--
--
Quak Coin (QUAK) canlı fiyatı --. QUAK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QUAK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, QUAK son bir saatte +%5,87 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,52 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Quak Coin piyasa değeri $ 12,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QUAK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,27K.
Gün içerisinde, Quak Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Quak Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Quak Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Quak Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%9,52
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme This is a completely real duck, it’s my son’s duck. And it’s wearing duck slippers. Build for the community 💛 I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers. And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger. I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.
Quak Coin (QUAK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QUAK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
