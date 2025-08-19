QUAK Hakkında Daha Fazla Bilgi

Quak Coin Logosu

Quak Coin Fiyatı (QUAK)

Listelenmedi

1 QUAK / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%9,501D
USD
Quak Coin (QUAK) Canlı Fiyat Grafiği
Quak Coin (QUAK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%5,87

-%9,52

--

--

Quak Coin (QUAK) canlı fiyatı --. QUAK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QUAK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QUAK son bir saatte +%5,87 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,52 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Quak Coin (QUAK) Piyasa Bilgileri

$ 12,27K
$ 12,27K$ 12,27K

--
----

$ 12,27K
$ 12,27K$ 12,27K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Quak Coin piyasa değeri $ 12,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QUAK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,27K.

Quak Coin (QUAK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Quak Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Quak Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Quak Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Quak Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%9,52
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Quak Coin (QUAK) Nedir?

The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme This is a completely real duck, it’s my son’s duck. And it’s wearing duck slippers. Build for the community 💛 I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers. And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger. I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Quak Coin (QUAK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Quak Coin Fiyat Tahmini (USD)

Quak Coin (QUAK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Quak Coin (QUAK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Quak Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Quak Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

QUAK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Quak Coin (QUAK) Token Ekonomisi

Quak Coin (QUAK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QUAK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Quak Coin (QUAK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Quak Coin (QUAK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı QUAK fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
QUAK / USD güncel fiyatı nedir?
QUAK / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Quak Coin varlığının piyasa değeri nedir?
QUAK piyasa değeri $ 12,27K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki QUAK arzı nedir?
Dolaşımdaki QUAK arzı, 1,00B USD.
QUAK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
QUAK, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük QUAK fiyatı (ATL) nedir?
QUAK, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
QUAK işlem hacmi nedir?
QUAK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
QUAK bu yıl daha da yükselir mi?
QUAK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için QUAK fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.