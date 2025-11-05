RESI (SN46) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 2,84 $ 2,84 $ 2,84 24 sa Düşük $ 3,22 $ 3,22 $ 3,22 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 2,84$ 2,84 $ 2,84 24 sa Yüksek $ 3,22$ 3,22 $ 3,22 Tüm Zamanların En Yükseği $ 6,05$ 6,05 $ 6,05 En Düşük Fiyat $ 0,641241$ 0,641241 $ 0,641241 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,19 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%22,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%22,60

RESI (SN46) canlı fiyatı $3,03. SN46, son 24 saat içinde en düşük $ 2,84 ve en yüksek $ 3,22 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SN46 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 6,05, en düşük fiyatı ise $ 0,641241 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SN46 son bir saatte -%0,19 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,03 ve son 7 günde -%22,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

RESI (SN46) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,21M$ 9,21M $ 9,21M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,21M$ 9,21M $ 9,21M Dolaşım Arzı 3,04M 3,04M 3,04M Toplam Arz 3.039.714,762537212 3.039.714,762537212 3.039.714,762537212

Şu anki RESI piyasa değeri $ 9,21M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN46 arzı 3,04M olup, toplam arzı 3039714.762537212. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,21M.