Return to Beginnings (ROOTS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000090 $ 0,0000090 $ 0,0000090 24 sa Düşük $ 0,00001417 $ 0,00001417 $ 0,00001417 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000090$ 0,0000090 $ 0,0000090 24 sa Yüksek $ 0,00001417$ 0,00001417 $ 0,00001417 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00047137$ 0,00047137 $ 0,00047137 En Düşük Fiyat $ 0,00000788$ 0,00000788 $ 0,00000788 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%26,58 Fiyat Değişimi (7 G) +%27,37 Fiyat Değişimi (7 G) +%27,37

Return to Beginnings (ROOTS) canlı fiyatı $0,00001172. ROOTS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000090 ve en yüksek $ 0,00001417 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ROOTS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00047137, en düşük fiyatı ise $ 0,00000788 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ROOTS son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte +%26,58 ve son 7 günde +%27,37 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Return to Beginnings (ROOTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,71K$ 11,71K $ 11,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,71K$ 11,71K $ 11,71K Dolaşım Arzı 999,32M 999,32M 999,32M Toplam Arz 999.321.387,938918 999.321.387,938918 999.321.387,938918

Şu anki Return to Beginnings piyasa değeri $ 11,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROOTS arzı 999,32M olup, toplam arzı 999321387.938918. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,71K.