Rocki (ROCKI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00086512 24 sa Yüksek $ 0,00116457 Tüm Zamanların En Yükseği $ 5,06 En Düşük Fiyat $ 0,00064831 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%22,72 Fiyat Değişimi (7 G) -%57,70

Rocki (ROCKI) canlı fiyatı $0,00089435. ROCKI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00086512 ve en yüksek $ 0,00116457 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ROCKI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5,06, en düşük fiyatı ise $ 0,00064831 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ROCKI son bir saatte +%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%22,72 ve son 7 günde -%57,70 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Rocki (ROCKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,05K$ 7,05K $ 7,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 89,35K$ 89,35K $ 89,35K Dolaşım Arzı 7,89M 7,89M 7,89M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Rocki piyasa değeri $ 7,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROCKI arzı 7,89M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 89,35K.