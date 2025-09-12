ROCKI Hakkında Daha Fazla Bilgi

ROCKI Fiyat Bilgileri

ROCKI Resmi Websitesi

ROCKI Token Ekonomisi

ROCKI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Rocki Logosu

Rocki Fiyatı (ROCKI)

Listelenmedi

1 ROCKI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00089435
$0,00089435$0,00089435
-%22,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Rocki (ROCKI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:51:06 (UTC+8)

Rocki (ROCKI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00086512
$ 0,00086512$ 0,00086512
24 sa Düşük
$ 0,00116457
$ 0,00116457$ 0,00116457
24 sa Yüksek

$ 0,00086512
$ 0,00086512$ 0,00086512

$ 0,00116457
$ 0,00116457$ 0,00116457

$ 5,06
$ 5,06$ 5,06

$ 0,00064831
$ 0,00064831$ 0,00064831

+%0,13

-%22,72

-%57,70

-%57,70

Rocki (ROCKI) canlı fiyatı $0,00089435. ROCKI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00086512 ve en yüksek $ 0,00116457 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ROCKI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5,06, en düşük fiyatı ise $ 0,00064831 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ROCKI son bir saatte +%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%22,72 ve son 7 günde -%57,70 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Rocki (ROCKI) Piyasa Bilgileri

$ 7,05K
$ 7,05K$ 7,05K

--
----

$ 89,35K
$ 89,35K$ 89,35K

7,89M
7,89M 7,89M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Rocki piyasa değeri $ 7,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROCKI arzı 7,89M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 89,35K.

Rocki (ROCKI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Rocki / USD fiyat değişimi, $ -0,000263015225831369.
Son 30 gün içerisinde, Rocki / USD fiyat değişimi, $ -0,0006483838.
Son 60 gün içerisinde, Rocki / USD fiyat değişimi, $ -0,0007373508.
Son 90 gün içerisinde, Rocki / USD fiyat değişimi, $ -0,005327396795049693.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000263015225831369-%22,72
30 Gün$ -0,0006483838-%72,49
60 Gün$ -0,0007373508-%82,44
90 Gün$ -0,005327396795049693-%85,62

Rocki (ROCKI) Nedir?

ROCKI is a next generation music streaming service and digital payments ecosystem designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKS token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation. ROCKI has launched two unique NFT's solutions for the music industry on the ROCKI platform, an ERC721 NFT for Royalty income rights of a song, and a ERC1155 NFT for exclusive listening access of music. To find out more, please visit the fully working platform at www.ROCKI.app

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Rocki (ROCKI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Rocki Fiyat Tahmini (USD)

Rocki (ROCKI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Rocki (ROCKI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Rocki için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Rocki fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ROCKI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Rocki (ROCKI) Token Ekonomisi

Rocki (ROCKI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROCKI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Rocki (ROCKI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Rocki (ROCKI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ROCKI fiyatı, 0,00089435 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ROCKI / USD güncel fiyatı nedir?
ROCKI / USD güncel fiyatı $ 0,00089435. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Rocki varlığının piyasa değeri nedir?
ROCKI piyasa değeri $ 7,05K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ROCKI arzı nedir?
Dolaşımdaki ROCKI arzı, 7,89M USD.
ROCKI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ROCKI, ATH fiyatı olan 5,06 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ROCKI fiyatı (ATL) nedir?
ROCKI, ATL fiyatı olan 0,00064831 USD değerine düştü.
ROCKI işlem hacmi nedir?
ROCKI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ROCKI bu yıl daha da yükselir mi?
ROCKI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ROCKI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:51:06 (UTC+8)

Rocki (ROCKI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期
09-11 17:57:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 Günlük Zirveye Ulaştı, Şu Anda 67'de
09-11 14:45:00Sektör Haberleri
Dün, ABD spot Bitcoin ETF'si 741,5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum ETF'si 171,5 milyon dolar net giriş gördü
09-11 06:45:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekimleri yeniden başladı, son 24 saatte CEX'ten 2.918,57 BTC net çıkış oldu
09-11 04:54:00Sektör Haberleri
SEC Başkanı: Blok Zinciri ve Yapay Zekanın Birleşimi Yeni Bir Refah Getirecek, SEC Mevcut Fırsatları Değerlendirmeye Kararlı
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.