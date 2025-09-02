KENIDY Hakkında Daha Fazla Bilgi

KENIDY Fiyat Bilgileri

KENIDY Resmi Websitesi

KENIDY Token Ekonomisi

KENIDY Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Ruburt F Kenidy Jr Logosu

Ruburt F Kenidy Jr Fiyatı (KENIDY)

Listelenmedi

1 KENIDY / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:34:35 (UTC+8)

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00868386
$ 0,00868386$ 0,00868386

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+%6,72

+%6,72

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) canlı fiyatı --. KENIDY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KENIDY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00868386, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KENIDY son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%6,72 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 14,58K
$ 14,58K$ 14,58K

0,00
0,00 0,00

689.303.466,0
689.303.466,0 689.303.466,0

Şu anki Ruburt F Kenidy Jr piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KENIDY arzı 0,00 olup, toplam arzı 689303466.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,58K.

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Ruburt F Kenidy Jr / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ruburt F Kenidy Jr / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ruburt F Kenidy Jr / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ruburt F Kenidy Jr / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%7,73
60 Gün$ 0+%41,30
90 Gün$ 0--

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) Nedir?

Kenidy is a politifi category meme token on the Solana network, and is not affiliated with the RFK Jr campaign.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Ruburt F Kenidy Jr Fiyat Tahmini (USD)

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Ruburt F Kenidy Jr için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Ruburt F Kenidy Jr fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KENIDY Varlığından Yerel Para Birimlerine

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) Token Ekonomisi

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KENIDY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KENIDY fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KENIDY / USD güncel fiyatı nedir?
KENIDY / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Ruburt F Kenidy Jr varlığının piyasa değeri nedir?
KENIDY piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KENIDY arzı nedir?
Dolaşımdaki KENIDY arzı, 0,00 USD.
KENIDY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KENIDY, ATH fiyatı olan 0,00868386 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KENIDY fiyatı (ATL) nedir?
KENIDY, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
KENIDY işlem hacmi nedir?
KENIDY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KENIDY bu yıl daha da yükselir mi?
KENIDY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KENIDY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:34:35 (UTC+8)

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4
08-31 18:55:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI değerlemesi son 8 ayda 21 kattan fazla arttı, yarınki listeleme "fiyat yeniden değerlendirmesi" getirecek

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.