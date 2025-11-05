Runeworld Takeover (RWLD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,18 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,57 Fiyat Değişimi (7 G) -%29,09

Runeworld Takeover (RWLD) canlı fiyatı --. RWLD, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RWLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RWLD son bir saatte -%0,18 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,57 ve son 7 günde -%29,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Runeworld Takeover (RWLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,00K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,00K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Runeworld Takeover piyasa değeri $ 33,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RWLD arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,00K.