Sequel (MOVIE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000026 - $ 0,0000032
24 sa Düşük: $ 0,0000026
24 sa Yüksek: $ 0,0000032
Tüm Zamanların En Yükseği: $ 0,00001336
En Düşük Fiyat: $ 0,0000026
Fiyat Değişimi (1 Sa): +%6,08
Fiyat Değişimi (1 Gün): -%5,66
Fiyat Değişimi (7 G): -%35,11

Sequel (MOVIE) canlı fiyatı $0,00000297. MOVIE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000026 ve en yüksek $ 0,0000032 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MOVIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00001336, en düşük fiyatı ise $ 0,0000026 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MOVIE son bir saatte +%6,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,66 ve son 7 günde -%35,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sequel (MOVIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri: $ 178,62K
Hacim (24 Sa): --
Tamamen Seyreltilmiş Değer: $ 297,70K
Dolaşım Arzı: 60,00B
Toplam Arz: 99.999.999.999,99998

Şu anki Sequel piyasa değeri $ 178,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOVIE arzı 60,00B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 297,70K.