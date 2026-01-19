Bugünkü SessionX Fiyatı

Bugünkü SessionX (SXS) fiyatı $ 0,00279605 olup, son 24 saatte % 27,49 değişim gösterdi. Mevcut SXS / USD dönüşüm oranı SXS başına $ 0,00279605 şeklindedir.

SessionX, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.486.174 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SXS şeklindedir. Son 24 saat içinde SXS, $ 0,00213121 (en düşük) ile $ 0,00513301 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00513301 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SXS, son bir saatte -%1,76 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SessionX (SXS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,49M$ 2,49M $ 2,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,49M$ 2,49M $ 2,49M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki SessionX piyasa değeri $ 2,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SXS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,49M.