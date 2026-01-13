Bugünkü ShadowOS Fiyatı

Bugünkü ShadowOS (SOS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,17 değişim gösterdi. Mevcut SOS / USD dönüşüm oranı SOS başına $ 0 şeklindedir.

ShadowOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.645,11 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M SOS şeklindedir. Son 24 saat içinde SOS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ShadowOS (SOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,65K$ 6,65K $ 6,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,65K$ 6,65K $ 6,65K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.947.478,152983 999.947.478,152983 999.947.478,152983

