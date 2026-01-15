Bugünkü SOB Fiyatı

Bugünkü SOB (SOB) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 25,89 değişim gösterdi. Mevcut SOB / USD dönüşüm oranı SOB başına $ 0 şeklindedir.

SOB, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.167 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 985,65M SOB şeklindedir. Son 24 saat içinde SOB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOB, son bir saatte +%1,23 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SOB (SOB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,17K$ 27,17K $ 27,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,55K$ 27,55K $ 27,55K Dolaşım Arzı 985,65M 985,65M 985,65M Toplam Arz 999.642.701,021354 999.642.701,021354 999.642.701,021354

