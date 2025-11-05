Sombrero Memes (SOMBRERO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00407304 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,87 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%23,44 Fiyat Değişimi (7 G) +%3,51

Sombrero Memes (SOMBRERO) canlı fiyatı --. SOMBRERO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOMBRERO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00407304, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOMBRERO son bir saatte +%4,87 değişim gösterdi, 24 saatte +%23,44 ve son 7 günde +%3,51 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sombrero Memes (SOMBRERO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 186,29K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 186,29K Dolaşım Arzı 999,95M Toplam Arz 999.945.229,01773

Şu anki Sombrero Memes piyasa değeri $ 186,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOMBRERO arzı 999,95M olup, toplam arzı 999945229.01773. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 186,29K.