Bugünkü canlı Sombrero Memes fiyatı 0 USD. SOMBRERO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SOMBRERO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SOMBRERO Hakkında Daha Fazla Bilgi

SOMBRERO Fiyat Bilgileri

SOMBRERO Nedir

SOMBRERO Resmi Websitesi

SOMBRERO Token Ekonomisi

SOMBRERO Fiyat Tahmini

Sombrero Memes Logosu

Sombrero Memes Fiyatı (SOMBRERO)

Listelenmedi

1 SOMBRERO / USD Canlı Fiyatı:

$0,00018629
+%23,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Sombrero Memes (SOMBRERO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:15:03 (UTC+8)

Sombrero Memes (SOMBRERO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
24 sa Düşük
$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0
$ 0,00407304
$ 0
+%4,87

+%23,44

+%3,51

+%3,51

Sombrero Memes (SOMBRERO) canlı fiyatı --. SOMBRERO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOMBRERO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00407304, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOMBRERO son bir saatte +%4,87 değişim gösterdi, 24 saatte +%23,44 ve son 7 günde +%3,51 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sombrero Memes (SOMBRERO) Piyasa Bilgileri

$ 186,29K
--
$ 186,29K
999,95M
999.945.229,01773
Şu anki Sombrero Memes piyasa değeri $ 186,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOMBRERO arzı 999,95M olup, toplam arzı 999945229.01773. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 186,29K.

Sombrero Memes (SOMBRERO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Sombrero Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sombrero Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sombrero Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sombrero Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%23,44
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Sombrero Memes (SOMBRERO) Nedir?

Sombrero Memes is a cryptocurrency token built around the viral “Sombrero” meme. Its value and hype are driven by community engagement, social media virality, and the power of meme culture.

Memes featuring Democrats in sombreros have been spreading rapidly across social media, catching the attention of prominent figures such as former President Trump, Vice President JD Vance, and other government officials. What started as political banter has evolved into a movement aiming to raise awareness and spark conversation about the ongoing U.S. government shutdown.

We don’t rely on conflict — we win with humor, creativity, and the unstoppable force of memes.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Sombrero Memes (SOMBRERO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Sombrero Memes Fiyat Tahmini (USD)

Sombrero Memes (SOMBRERO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Sombrero Memes (SOMBRERO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Sombrero Memes için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Sombrero Memes fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SOMBRERO Varlığından Yerel Para Birimlerine

Sombrero Memes (SOMBRERO) Token Ekonomisi

Sombrero Memes (SOMBRERO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOMBRERO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Sombrero Memes (SOMBRERO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Sombrero Memes (SOMBRERO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SOMBRERO fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SOMBRERO / USD güncel fiyatı nedir?
SOMBRERO / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Sombrero Memes varlığının piyasa değeri nedir?
SOMBRERO piyasa değeri $ 186,29K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SOMBRERO arzı nedir?
Dolaşımdaki SOMBRERO arzı, 999,95M USD.
SOMBRERO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SOMBRERO, ATH fiyatı olan 0,00407304 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SOMBRERO fiyatı (ATL) nedir?
SOMBRERO, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SOMBRERO işlem hacmi nedir?
SOMBRERO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SOMBRERO bu yıl daha da yükselir mi?
SOMBRERO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SOMBRERO fiyat tahminine göz atın.
Sombrero Memes (SOMBRERO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

