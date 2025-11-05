Sombrero Memes Fiyatı (SOMBRERO)
Sombrero Memes (SOMBRERO) canlı fiyatı --. SOMBRERO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOMBRERO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00407304, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SOMBRERO son bir saatte +%4,87 değişim gösterdi, 24 saatte +%23,44 ve son 7 günde +%3,51 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Sombrero Memes piyasa değeri $ 186,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOMBRERO arzı 999,95M olup, toplam arzı 999945229.01773. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 186,29K.
Gün içerisinde, Sombrero Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sombrero Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sombrero Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sombrero Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%23,44
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Sombrero Memes is a cryptocurrency token built around the viral “Sombrero” meme. Its value and hype are driven by community engagement, social media virality, and the power of meme culture.
Memes featuring Democrats in sombreros have been spreading rapidly across social media, catching the attention of prominent figures such as former President Trump, Vice President JD Vance, and other government officials. What started as political banter has evolved into a movement aiming to raise awareness and spark conversation about the ongoing U.S. government shutdown.
We don’t rely on conflict — we win with humor, creativity, and the unstoppable force of memes.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Sombrero Memes (SOMBRERO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Sombrero Memes (SOMBRERO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Sombrero Memes için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Sombrero Memes fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Sombrero Memes (SOMBRERO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOMBRERO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
