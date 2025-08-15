Sommelier Fiyatı (SOMM)
Sommelier (SOMM), şu anda 0,00105211 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 385,11K USD piyasa değerine sahiptir. SOMM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki SOMM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SOMM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Sommelier / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sommelier / USD fiyat değişimi, $ +0,0000641543.
Son 60 gün içerisinde, Sommelier / USD fiyat değişimi, $ +0,0000143037.
Son 90 gün içerisinde, Sommelier / USD fiyat değişimi, $ -0,0009721166000126473.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,50
|30 Gün
|$ +0,0000641543
|+%6,10
|60 Gün
|$ +0,0000143037
|+%1,36
|90 Gün
|$ -0,0009721166000126473
|-%48,02
En güncel Sommelier fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
-%0,50
-%15,80
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sommelier is a non-custodial, cross-chain platform for executing actively-managed DeFi investment strategies. Community members can create Cellars that execute on an investment strategy through smart contracts. Cellars are powered by Strategy Providers (SPs) who develop trading strategies and send the recommended actions to the Sommelier Validators to be executed on the Cellar with the intention of gaining yield. Cellars can be strategies like: A portfolio of BTC and ETH that is rebalanced based on price trends that machine learning algorithms identify An NFT trading strategy that leverages Twitter sentiment around particular collections A strategy that hedges liquidity provision on DEXes Sommelier employs a unique architecture consisting of the Sommelier Cosmos SDK blockchain, an off-chain execution environment that keeps strategies private while allowing them to leverage a wide variety of off-chain data modeling techniques, and one of the best performing ETH bridges. Strategy instructions are passed across this bridge to reposition assets in Cellars. This bridge is also being expanded to allow access to other chains (like Polygon, Avalanche, etc) so strategies are not tied to just high gas ETH markets. Sommelier aggregates and batches transactions, thereby reducing gas fees, providing an attractive alternative to Ethereum’s high transaction costs. As for security, Sommelier uses a decentralized governance mechanism run by validators, ensuring state-of-the-art safety of user funds. Validators pass strategy instructions across the bridge, but users’ assets are never moved across it, instead being deployed directly into Cellars. Further, Cellars are non-custodial, meaning that users can withdraw their assets at any time, while strategy providers never have ownership of those assets.
|1 SOMM / VND
₫27,68627465
|1 SOMM / AUD
A$0,0016097283
|1 SOMM / GBP
￡0,0007680403
|1 SOMM / EUR
€0,0008942935
|1 SOMM / USD
$0,00105211
|1 SOMM / MYR
RM0,0044293831
|1 SOMM / TRY
₺0,0429786935
|1 SOMM / JPY
¥0,15466017
|1 SOMM / ARS
ARS$1,366375257
|1 SOMM / RUB
₽0,0838952514
|1 SOMM / INR
₹0,092270047
|1 SOMM / IDR
Rp16,9695137533
|1 SOMM / KRW
₩1,4632956302
|1 SOMM / PHP
₱0,0601386076
|1 SOMM / EGP
￡E.0,0508063919
|1 SOMM / BRL
R$0,0056919151
|1 SOMM / CAD
C$0,0014519118
|1 SOMM / BDT
৳0,1278839705
|1 SOMM / NGN
₦1,6136631914
|1 SOMM / UAH
₴0,043662565
|1 SOMM / VES
Bs0,14098274
|1 SOMM / CLP
$1,01528615
|1 SOMM / PKR
Rs0,297957552
|1 SOMM / KZT
₸0,566561235
|1 SOMM / THB
฿0,0341304484
|1 SOMM / TWD
NT$0,0315843422
|1 SOMM / AED
د.إ0,0038612437
|1 SOMM / CHF
Fr0,000841688
|1 SOMM / HKD
HK$0,0082485424
|1 SOMM / AMD
֏0,4032527208
|1 SOMM / MAD
.د.م0,00946899
|1 SOMM / MXN
$0,0197691469
|1 SOMM / PLN
zł0,0038402015
|1 SOMM / RON
лв0,0045661574
|1 SOMM / SEK
kr0,0100792138
|1 SOMM / BGN
лв0,0017570237
|1 SOMM / HUF
Ft0,3570019652
|1 SOMM / CZK
Kč0,0221048311
|1 SOMM / KWD
د.ك0,00032089355
|1 SOMM / ILS
₪0,0035561318