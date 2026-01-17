Bugünkü Sora Labs Fiyatı

Bugünkü Sora Labs (SORA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,76 değişim gösterdi. Mevcut SORA / USD dönüşüm oranı SORA başına $ 0 şeklindedir.

Sora Labs, şu anda piyasa değeri açısından $ 35.612 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,37M SORA şeklindedir. Son 24 saat içinde SORA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03836864 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SORA, son bir saatte -%0,29 ve son 7 günde +%4,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sora Labs (SORA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,61K$ 35,61K $ 35,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,61K$ 35,61K $ 35,61K Dolaşım Arzı 999,37M 999,37M 999,37M Toplam Arz 999.370.665,87464 999.370.665,87464 999.370.665,87464

Şu anki Sora Labs piyasa değeri $ 35,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SORA arzı 999,37M olup, toplam arzı 999370665.87464. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,61K.