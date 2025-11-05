BorsaDEX+
Bugünkü canlı SQUAD Strategy fiyatı 0 USD. SQUADSTR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SQUADSTR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SQUADSTR Hakkında Daha Fazla Bilgi

SQUADSTR Fiyat Bilgileri

SQUADSTR Nedir

SQUADSTR Resmi Websitesi

SQUADSTR Token Ekonomisi

SQUADSTR Fiyat Tahmini

SQUAD Strategy Logosu

SQUAD Strategy Fiyatı (SQUADSTR)

Listelenmedi

1 SQUADSTR / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
SQUAD Strategy (SQUADSTR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:34:23 (UTC+8)

SQUAD Strategy (SQUADSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-%68,83

-%68,83

SQUAD Strategy (SQUADSTR) canlı fiyatı --. SQUADSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SQUADSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SQUADSTR son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%68,83 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SQUAD Strategy (SQUADSTR) Piyasa Bilgileri

$ 10,64K
$ 10,64K$ 10,64K

--
----

$ 10,64K
$ 10,64K$ 10,64K

833,02M
833,02M 833,02M

833.023.995,5703112
833.023.995,5703112 833.023.995,5703112

Şu anki SQUAD Strategy piyasa değeri $ 10,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SQUADSTR arzı 833,02M olup, toplam arzı 833023995.5703112. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,64K.

SQUAD Strategy (SQUADSTR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SQUAD Strategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SQUAD Strategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SQUAD Strategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SQUAD Strategy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SQUAD Strategy (SQUADSTR) Nedir?

SQUAD Strategy (SQUADSTR) is a decentralized trading and NFT automation protocol deployed on the BNB Smart Chain. The project is designed to algorithmically purchase, relist, and manage Pancake Squad NFTs through on-chain smart contract logic. The system consists of two core contracts: SQUAD_STRATEGY, which handles trading, fee management, and treasury allocation, and SQUAD_TREASURY, which executes NFT listings and automated token burns. Using the PancakeSwap NFT Market as its operational base, SQUAD Strategy autonomously acquires NFTs listed under predefined profit conditions, transfers them to the treasury, and relists them at a calculated markup. Collected proceeds are partially converted into buybacks and token burns to maintain a deflationary supply model. The token integrates dynamic transaction limits, automated fee conversion, and non-custodial treasury management, ensuring transparent and self-sustaining ecosystem behavior without manual intervention. Overall, SQUAD Strategy aims to connect DeFi tokenomics with automated NFT market operations in a verifiable, fully on-chain system.

SQUAD Strategy (SQUADSTR) Kaynağı

Resmi Websitesi

SQUAD Strategy Fiyat Tahmini (USD)

SQUAD Strategy (SQUADSTR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SQUAD Strategy (SQUADSTR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SQUAD Strategy için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SQUAD Strategy fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SQUADSTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

SQUAD Strategy (SQUADSTR) Token Ekonomisi

SQUAD Strategy (SQUADSTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SQUADSTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SQUAD Strategy (SQUADSTR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SQUAD Strategy (SQUADSTR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SQUADSTR fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SQUADSTR / USD güncel fiyatı nedir?
SQUADSTR / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SQUAD Strategy varlığının piyasa değeri nedir?
SQUADSTR piyasa değeri $ 10,64K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SQUADSTR arzı nedir?
Dolaşımdaki SQUADSTR arzı, 833,02M USD.
SQUADSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SQUADSTR, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SQUADSTR fiyatı (ATL) nedir?
SQUADSTR, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SQUADSTR işlem hacmi nedir?
SQUADSTR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SQUADSTR bu yıl daha da yükselir mi?
SQUADSTR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SQUADSTR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:34:23 (UTC+8)

SQUAD Strategy (SQUADSTR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

