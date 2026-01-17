Bugünkü Strategic Bitcoin Reserve Fiyatı

Bugünkü Strategic Bitcoin Reserve (SBR) fiyatı $ 0,03880059 olup, son 24 saatte % 10,17 değişim gösterdi. Mevcut SBR / USD dönüşüm oranı SBR başına $ 0,03880059 şeklindedir.

Strategic Bitcoin Reserve, şu anda piyasa değeri açısından $ 816.407 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,04M SBR şeklindedir. Son 24 saat içinde SBR, $ 0,03511951 (en düşük) ile $ 0,03951111 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,31 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01640488 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SBR, son bir saatte -%0,49 ve son 7 günde +%10,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Strategic Bitcoin Reserve (SBR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 816,41K$ 816,41K $ 816,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 816,41K$ 816,41K $ 816,41K Dolaşım Arzı 21,04M 21,04M 21,04M Toplam Arz 21.042.069,0 21.042.069,0 21.042.069,0

Şu anki Strategic Bitcoin Reserve piyasa değeri $ 816,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SBR arzı 21,04M olup, toplam arzı 21042069.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 816,41K.