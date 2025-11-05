SURREAL AI (SURREAL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002972 24 sa Düşük $ 0,00006036 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00041113 En Düşük Fiyat $ 0,00001034 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%55,03 Fiyat Değişimi (7 G) +%51,97

SURREAL AI (SURREAL) canlı fiyatı $0,00004671. SURREAL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002972 ve en yüksek $ 0,00006036 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SURREAL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00041113, en düşük fiyatı ise $ 0,00001034 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SURREAL son bir saatte -%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte +%55,03 ve son 7 günde +%51,97 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SURREAL AI (SURREAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 46,71K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 46,71K Dolaşım Arzı 999,95M Toplam Arz 999.947.317,781994

Şu anki SURREAL AI piyasa değeri $ 46,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SURREAL arzı 999,95M olup, toplam arzı 999947317.781994. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 46,71K.