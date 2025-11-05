SURREAL AI Fiyatı (SURREAL)
SURREAL AI (SURREAL) canlı fiyatı $0,00004671. SURREAL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002972 ve en yüksek $ 0,00006036 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SURREAL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00041113, en düşük fiyatı ise $ 0,00001034 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SURREAL son bir saatte -%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte +%55,03 ve son 7 günde +%51,97 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki SURREAL AI piyasa değeri $ 46,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SURREAL arzı 999,95M olup, toplam arzı 999947317.781994. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 46,71K.
Gün içerisinde, SURREAL AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SURREAL AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000378901.
Son 60 gün içerisinde, SURREAL AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SURREAL AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%55,03
|30 Gün
|$ -0,0000378901
|-%81,11
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.
The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.
By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.
Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.
