Bugünkü TaxSplit Fiyatı

Bugünkü TaxSplit (TAX) fiyatı $ 0,0000177 olup, son 24 saatte % 5,81 değişim gösterdi. Mevcut TAX / USD dönüşüm oranı TAX başına $ 0,0000177 şeklindedir.

TaxSplit, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.608,43 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 712,21M TAX şeklindedir. Son 24 saat içinde TAX, $ 0,00001596 (en düşük) ile $ 0,00001957 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00017899 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001596 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TAX, son bir saatte -%0,77 ve son 7 günde -%19,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TaxSplit (TAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,61K$ 12,61K $ 12,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,61K$ 12,61K $ 12,61K Dolaşım Arzı 712,21M 712,21M 712,21M Toplam Arz 712.209.968,9252152 712.209.968,9252152 712.209.968,9252152

Şu anki TaxSplit piyasa değeri $ 12,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TAX arzı 712,21M olup, toplam arzı 712209968.9252152. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,61K.