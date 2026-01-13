Bugünkü The Bubbleheads Fiyatı

Bugünkü The Bubbleheads (BUBBLE) fiyatı $ 0,00012574 olup, son 24 saatte % 1,58 değişim gösterdi. Mevcut BUBBLE / USD dönüşüm oranı BUBBLE başına $ 0,00012574 şeklindedir.

The Bubbleheads, şu anda piyasa değeri açısından $ 125.747 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,86M BUBBLE şeklindedir. Son 24 saat içinde BUBBLE, $ 0,00011911 (en düşük) ile $ 0,00013092 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00389035 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001068 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUBBLE, son bir saatte -%0,71 ve son 7 günde -%30,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Bubbleheads (BUBBLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 125,75K$ 125,75K $ 125,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 125,75K$ 125,75K $ 125,75K Dolaşım Arzı 999,86M 999,86M 999,86M Toplam Arz 999.861.051,69268 999.861.051,69268 999.861.051,69268

Şu anki The Bubbleheads piyasa değeri $ 125,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUBBLE arzı 999,86M olup, toplam arzı 999861051.69268. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 125,75K.