Bugünkü The Vibecodoor Fiyatı

Bugünkü The Vibecodoor (VIBECODOOR) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 7,26 değişim gösterdi. Mevcut VIBECODOOR / USD dönüşüm oranı VIBECODOOR başına $ 0 şeklindedir.

The Vibecodoor, şu anda piyasa değeri açısından $ 85.766 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M VIBECODOOR şeklindedir. Son 24 saat içinde VIBECODOOR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VIBECODOOR, son bir saatte -%14,95 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Vibecodoor (VIBECODOOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 85,77K$ 85,77K $ 85,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 85,77K$ 85,77K $ 85,77K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.984.303,361082 999.984.303,361082 999.984.303,361082

Şu anki The Vibecodoor piyasa değeri $ 85,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VIBECODOOR arzı 999,98M olup, toplam arzı 999984303.361082. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 85,77K.