Bugünkü Trevee Plasma USD Fiyatı

Bugünkü Trevee Plasma USD (PLUSD) fiyatı $ 0,991508 olup, son 24 saatte % 0,27 değişim gösterdi. Mevcut PLUSD / USD dönüşüm oranı PLUSD başına $ 0,991508 şeklindedir.

Trevee Plasma USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.402.928 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 39,74M PLUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde PLUSD, $ 0,940936 (en düşük) ile $ 1,002 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,008 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,755922 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLUSD, son bir saatte +%1,35 ve son 7 günde +%0,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Trevee Plasma USD (PLUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,40M$ 39,40M $ 39,40M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,40M$ 39,40M $ 39,40M Dolaşım Arzı 39,74M 39,74M 39,74M Toplam Arz 39.740.416,6189563 39.740.416,6189563 39.740.416,6189563

