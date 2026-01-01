Bugünkü Tron Bull Fiyatı

Bugünkü Tron Bull (BULL) fiyatı $ 0,00113317 olup, son 24 saatte % 0,52 değişim gösterdi. Mevcut BULL / USD dönüşüm oranı BULL başına $ 0,00113317 şeklindedir.

Tron Bull, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.133.173 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BULL şeklindedir. Son 24 saat içinde BULL, $ 0,00112415 (en düşük) ile $ 0,00113908 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,16376 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000327 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BULL, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde +%13,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tron Bull (BULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

