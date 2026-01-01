Bugünkü Velyn Cash Fiyatı

Bugünkü Velyn Cash (VCASH) fiyatı $ 0,000296 olup, son 24 saatte % 34,82 değişim gösterdi. Mevcut VCASH / USD dönüşüm oranı VCASH başına $ 0,000296 şeklindedir.

Velyn Cash, şu anda piyasa değeri açısından $ 296.002 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M VCASH şeklindedir. Son 24 saat içinde VCASH, $ 0,00027304 (en düşük) ile $ 0,00052275 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00079433 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00010964 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VCASH, son bir saatte -%3,72 ve son 7 günde +%80,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Velyn Cash (VCASH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 296,00K$ 296,00K $ 296,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 296,00K$ 296,00K $ 296,00K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.996.911,939405 999.996.911,939405 999.996.911,939405

Şu anki Velyn Cash piyasa değeri $ 296,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VCASH arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999996911.939405. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 296,00K.