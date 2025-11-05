Viper Cash (VIP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00412322 $ 0,00412322 $ 0,00412322 24 sa Düşük $ 0,00473949 $ 0,00473949 $ 0,00473949 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00412322$ 0,00412322 $ 0,00412322 24 sa Yüksek $ 0,00473949$ 0,00473949 $ 0,00473949 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04533569$ 0,04533569 $ 0,04533569 En Düşük Fiyat $ 0,00412322$ 0,00412322 $ 0,00412322 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,60 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,82 Fiyat Değişimi (7 G) -%31,71 Fiyat Değişimi (7 G) -%31,71

Viper Cash (VIP) canlı fiyatı $0,00438362. VIP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00412322 ve en yüksek $ 0,00473949 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VIP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04533569, en düşük fiyatı ise $ 0,00412322 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VIP son bir saatte -%0,60 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,82 ve son 7 günde -%31,71 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Viper Cash (VIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 92,06K$ 92,06K $ 92,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 92,06K$ 92,06K $ 92,06K Dolaşım Arzı 21,00M 21,00M 21,00M Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Şu anki Viper Cash piyasa değeri $ 92,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VIP arzı 21,00M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 92,06K.