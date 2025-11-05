BorsaDEX+
Bugünkü canlı Viper Cash fiyatı 0,00438362 USD. VIP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. VIP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Viper Cash fiyatı 0,00438362 USD. VIP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. VIP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

VIP Hakkında Daha Fazla Bilgi

VIP Fiyat Bilgileri

VIP Nedir

VIP Whitepaper

VIP Resmi Websitesi

VIP Token Ekonomisi

VIP Fiyat Tahmini

Viper Cash Logosu

Viper Cash Fiyatı (VIP)

Listelenmedi

1 VIP / USD Canlı Fiyatı:

-%6,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Viper Cash (VIP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:17:50 (UTC+8)

Viper Cash (VIP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,60

-%6,82

-%31,71

-%31,71

Viper Cash (VIP) canlı fiyatı $0,00438362. VIP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00412322 ve en yüksek $ 0,00473949 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VIP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04533569, en düşük fiyatı ise $ 0,00412322 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VIP son bir saatte -%0,60 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,82 ve son 7 günde -%31,71 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Viper Cash (VIP) Piyasa Bilgileri

Şu anki Viper Cash piyasa değeri $ 92,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VIP arzı 21,00M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 92,06K.

Viper Cash (VIP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Viper Cash / USD fiyat değişimi, $ -0,000320979876062377.
Son 30 gün içerisinde, Viper Cash / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Viper Cash / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Viper Cash / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000320979876062377-%6,82
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Viper Cash (VIP) Nedir?

VIPER CASH is a censorship-resistant bridge that connects Zcash-grade privacy to any chain.

Instead of broadcasting transactions to public mempools, users sign encrypted intents (e.g., swap USDC on Base → receive SOL on Solana). Off-chain solvers compete to provide the best all-in execution price, and settlement occurs through RAILGUN shielded pools and Relay cross-chain proofs with no linkable addresses, no orderflow leakage, and no centralized custodians.

The native token, VIP, powers the network by enabling gasless transfers, fee rebates, and relayer/solver participation, ensuring privacy, neutrality, and censorship-resistance by design.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Viper Cash (VIP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Viper Cash Fiyat Tahmini (USD)

Viper Cash (VIP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Viper Cash (VIP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Viper Cash için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Viper Cash fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VIP Varlığından Yerel Para Birimlerine

Viper Cash (VIP) Token Ekonomisi

Viper Cash (VIP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VIP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Viper Cash (VIP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Viper Cash (VIP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VIP fiyatı, 0,00438362 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VIP / USD güncel fiyatı nedir?
VIP / USD güncel fiyatı $ 0,00438362. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Viper Cash varlığının piyasa değeri nedir?
VIP piyasa değeri $ 92,06K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VIP arzı nedir?
Dolaşımdaki VIP arzı, 21,00M USD.
VIP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VIP, ATH fiyatı olan 0,04533569 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VIP fiyatı (ATL) nedir?
VIP, ATL fiyatı olan 0,00412322 USD değerine düştü.
VIP işlem hacmi nedir?
VIP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VIP bu yıl daha da yükselir mi?
VIP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VIP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:17:50 (UTC+8)

Viper Cash (VIP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

