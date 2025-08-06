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Wakehacker by Virtuals Fiyatı (WAKEAI)

Listelenmedi

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00049495
$0,00049495$0,00049495
-%1,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Fiyatı

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 114,72K USD piyasa değerine sahiptir. WAKEAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wakehacker by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,92
Wakehacker by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
231,78M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wakehacker by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wakehacker by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wakehacker by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wakehacker by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,92
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Fiyat Analizi

En güncel Wakehacker by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%0,45

-%1,92

--

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 114,72K
$ 114,72K$ 114,72K

--
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231,78M
231,78M 231,78M

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Nedir?

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time. Core Functionality: Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels. Service Model: Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

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Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Token Ekonomisi

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAKEAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WAKEAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAKEAI / VND
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1 WAKEAI / AUD
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1 WAKEAI / GBP
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1 WAKEAI / MYR
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1 WAKEAI / EGP
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1 WAKEAI / BRL
R$--
1 WAKEAI / CAD
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1 WAKEAI / NGN
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1 WAKEAI / VES
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1 WAKEAI / CLP
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1 WAKEAI / PKR
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1 WAKEAI / THB
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1 WAKEAI / TWD
NT$--
1 WAKEAI / AED
د.إ--
1 WAKEAI / CHF
Fr--
1 WAKEAI / HKD
HK$--
1 WAKEAI / MAD
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1 WAKEAI / RON
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