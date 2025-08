Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Nedir?

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time. Core Functionality: Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels. Service Model: Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Token Ekonomisi

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAKEAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!