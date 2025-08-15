WRX Hakkında Daha Fazla Bilgi

WazirX (WRX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,058057
$0,058057$0,058057
+%1,201D
mexc
USD

Bugünkü WazirX (WRX) Fiyatı

WazirX (WRX), şu anda 0,058064 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 26,63M USD piyasa değerine sahiptir. WRX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

WazirX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,25
WazirX 24 saatlik fiyat değişimi
456,52M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WRX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WRX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında WazirX (WRX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, WazirX / USD fiyat değişimi, $ +0,00071539.
Son 30 gün içerisinde, WazirX / USD fiyat değişimi, $ +0,0757461137.
Son 60 gün içerisinde, WazirX / USD fiyat değişimi, $ +0,1022340164.
Son 90 gün içerisinde, WazirX / USD fiyat değişimi, $ +0,02696158960723259.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00071539+%1,25
30 Gün$ +0,0757461137+%130,45
60 Gün$ +0,1022340164+%176,07
90 Gün$ +0,02696158960723259+%86,69

WazirX (WRX) Fiyat Analizi

En güncel WazirX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,057348
$ 0,057348$ 0,057348

$ 0,06415
$ 0,06415$ 0,06415

$ 5,88
$ 5,88$ 5,88

-%1,29

+%1,25

+%8,87

WazirX (WRX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 26,63M
$ 26,63M$ 26,63M

--
----

456,52M
456,52M 456,52M

WazirX (WRX) Nedir?

WazirX is a cryptocurrency exchange with an advanced trading interface and features to buy, sell & trade cryptocurrencies. It is an exchange with a live open order book system that allows users to trade 80+ digital assets like Bitcoin, BNB, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash & many more.Users can deposit/withdraw cryptocurrencies and also cash in/cash out USDT via Peer-to-Peer (“P2P”) to Indian Rupees (“INR”) with ease and speed, as well as securely store their digital assets in the WazirX wallet.WazirX’s aim is to bridge the global fiat-cryptocurrency gap with the world’s first auto-matching P2P engine - WazirX Peer-to-Peer. As of today, WazirX Peer-to-Peer is the go-to method to deposit and withdraw INR in India, and growing steadily.WazirX’s native token, WRX, is the utility token forming the backbone of the WazirX ecosystem. The WRX token is built on Binance chain with future use cases including: trading fee discounts, WRX Trade Mining (unlock and earn WRX tokens by performing trades), paying for margin fees, and more.

WazirX (WRX) Kaynağı

Resmi Websitesi

WazirX (WRX) Token Ekonomisi

WazirX (WRX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WRX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: WazirX (WRX) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

WRX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WRX / VND
1.527,95416
1 WRX / AUD
A$0,08883792
1 WRX / GBP
0,04238672
1 WRX / EUR
0,0493544
1 WRX / USD
$0,058064
1 WRX / MYR
RM0,24444944
1 WRX / TRY
2,3719144
1 WRX / JPY
¥8,535408
1 WRX / ARS
ARS$75,4077168
1 WRX / RUB
4,630604
1 WRX / INR
5,09279344
1 WRX / IDR
Rp936,51599792
1 WRX / KRW
80,75657248
1 WRX / PHP
3,31951888
1 WRX / EGP
￡E.2,80391056
1 WRX / BRL
R$0,31412624
1 WRX / CAD
C$0,08012832
1 WRX / BDT
7,0576792
1 WRX / NGN
89,05507936
1 WRX / UAH
2,409656
1 WRX / VES
Bs7,780576
1 WRX / CLP
$56,03176
1 WRX / PKR
Rs16,4437248
1 WRX / KZT
31,267464
1 WRX / THB
฿1,8841768
1 WRX / TWD
NT$1,74366192
1 WRX / AED
د.إ0,21309488
1 WRX / CHF
Fr0,0464512
1 WRX / HKD
HK$0,45522176
1 WRX / AMD
֏22,25476992
1 WRX / MAD
.د.م0,522576
1 WRX / MXN
$1,09102256
1 WRX / PLN
0,2119336
1 WRX / RON
лв0,25199776
1 WRX / SEK
kr0,55625312
1 WRX / BGN
лв0,09696688
1 WRX / HUF
Ft19,70227648
1 WRX / CZK
1,22050528
1 WRX / KWD
د.ك0,01770952
1 WRX / ILS
0,19625632