Bugünkü White Monkey Fiyatı

Bugünkü White Monkey (WM) fiyatı $ 0,00157896 olup, son 24 saatte % 17,06 değişim gösterdi. Mevcut WM / USD dönüşüm oranı WM başına $ 0,00157896 şeklindedir.

White Monkey, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.443.554 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 908,80M WM şeklindedir. Son 24 saat içinde WM, $ 0,00157733 (en düşük) ile $ 0,00198235 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00963893 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00157733 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WM, son bir saatte -%3,00 ve son 7 günde -%30,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

White Monkey (WM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,44M$ 1,44M $ 1,44M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,59M$ 1,59M $ 1,59M Dolaşım Arzı 908,80M 908,80M 908,80M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki White Monkey piyasa değeri $ 1,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WM arzı 908,80M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,59M.