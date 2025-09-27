Wrapped XPL (WXPL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,13 $ 1,13 $ 1,13 24 sa Düşük $ 1,6 $ 1,6 $ 1,6 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,13$ 1,13 $ 1,13 24 sa Yüksek $ 1,6$ 1,6 $ 1,6 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,6$ 1,6 $ 1,6 En Düşük Fiyat $ 0,722619$ 0,722619 $ 0,722619 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%29,38 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Wrapped XPL (WXPL) canlı fiyatı $1,51. WXPL, son 24 saat içinde en düşük $ 1,13 ve en yüksek $ 1,6 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WXPL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,6, en düşük fiyatı ise $ 0,722619 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WXPL son bir saatte -%4,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%29,38 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped XPL (WXPL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 133,16M$ 133,16M $ 133,16M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 133,16M$ 133,16M $ 133,16M Dolaşım Arzı 88,84M 88,84M 88,84M Toplam Arz 88.840.563,44283226 88.840.563,44283226 88.840.563,44283226

Şu anki Wrapped XPL piyasa değeri $ 133,16M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WXPL arzı 88,84M olup, toplam arzı 88840563.44283226. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 133,16M.