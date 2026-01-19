Bugünkü x1xhlol Fiyatı

Bugünkü x1xhlol (X1XHLOL) fiyatı $ 0,00017391 olup, son 24 saatte % 38,34 değişim gösterdi. Mevcut X1XHLOL / USD dönüşüm oranı X1XHLOL başına $ 0,00017391 şeklindedir.

x1xhlol, şu anda piyasa değeri açısından $ 167.212 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M X1XHLOL şeklindedir. Son 24 saat içinde X1XHLOL, $ 0,00017718 (en düşük) ile $ 0,00046238 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00050471 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00017718 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, X1XHLOL, son bir saatte -%17,80 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

x1xhlol (X1XHLOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 167,21K$ 167,21K $ 167,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 167,21K$ 167,21K $ 167,21K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.980.048,5835623 999.980.048,5835623 999.980.048,5835623

