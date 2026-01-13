Bugünkü Xiao Lan Fiyatı

Bugünkü Xiao Lan (LILBULE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut LILBULE / USD dönüşüm oranı LILBULE başına $ 0 şeklindedir.

Xiao Lan, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.343 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B LILBULE şeklindedir. Son 24 saat içinde LILBULE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00780403 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LILBULE, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Xiao Lan (LILBULE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,34K$ 32,34K $ 32,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,34K$ 32,34K $ 32,34K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Xiao Lan piyasa değeri $ 32,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LILBULE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,34K.