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ZeroSwap Fiyatı (ZEE)

ZeroSwap (ZEE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00177503
$0,00177503$0,00177503
+%5,701D
USD

Bugünkü ZeroSwap (ZEE) Fiyatı

ZeroSwap (ZEE), şu anda 0,00174738 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 129,56K USD piyasa değerine sahiptir. ZEE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ZeroSwap Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,06
ZeroSwap 24 saatlik fiyat değişimi
74,27M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ZeroSwap (ZEE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ZeroSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ZeroSwap / USD fiyat değişimi, $ -0,0010678022.
Son 60 gün içerisinde, ZeroSwap / USD fiyat değişimi, $ -0,0011525652.
Son 90 gün içerisinde, ZeroSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,06
30 Gün$ -0,0010678022-%61,10
60 Gün$ -0,0011525652-%65,95
90 Gün$ 0--

ZeroSwap (ZEE) Fiyat Analizi

En güncel ZeroSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00166308
$ 0,00166308$ 0,00166308

$ 0,00201432
$ 0,00201432$ 0,00201432

$ 3,24
$ 3,24$ 3,24

-%2,58

+%3,06

-%39,39

ZeroSwap (ZEE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 129,56K
$ 129,56K$ 129,56K

--
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74,27M
74,27M 74,27M

ZeroSwap (ZEE) Nedir?

Multi-Chain protocol with Liquidity Mining, DeFi Token Offering, and DEX Aggregation. All that power to DeFi with zero fee using Transaction Fee Mining.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ZeroSwap (ZEE) Kaynağı

Resmi Websitesi

ZeroSwap (ZEE) Token Ekonomisi

ZeroSwap (ZEE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZEE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ZEE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZEE / VND
45,9823047
1 ZEE / AUD
A$0,0026734914
1 ZEE / GBP
0,0012581136
1 ZEE / EUR
0,001485273
1 ZEE / USD
$0,00174738
1 ZEE / MYR
RM0,0073739436
1 ZEE / TRY
0,069720462
1 ZEE / JPY
¥0,25162272
1 ZEE / RUB
0,1371518562
1 ZEE / INR
0,14940099
1 ZEE / IDR
Rp28,1835444414
1 ZEE / KRW
2,383863165
1 ZEE / PHP
0,0988318128
1 ZEE / EGP
￡E.0,0871418406
1 ZEE / BRL
R$0,0095756424
1 ZEE / CAD
C$0,0023939106
1 ZEE / BDT
0,2135997312
1 ZEE / NGN
2,696556816
1 ZEE / UAH
0,0728133246
1 ZEE / VES
Bs0,18522228
1 ZEE / PKR
Rs0,4956967584
1 ZEE / KZT
0,9086725476
1 ZEE / THB
฿0,0566675334
1 ZEE / TWD
NT$0,050848758
1 ZEE / AED
د.إ0,0064128846
1 ZEE / CHF
Fr0,0013804302
1 ZEE / HKD
HK$0,0136994592
1 ZEE / MAD
.د.م0,0157963152
1 ZEE / MXN
$0,0328856916
1 ZEE / PLN
0,0063080418