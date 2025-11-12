Bugünkü ZK Shine Fiyatı

Bugünkü ZK Shine (SHINE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 31,02 değişim gösterdi. Mevcut SHINE / USD dönüşüm oranı SHINE başına -- şeklindedir.

ZK Shine, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.187,27 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M SHINE şeklindedir. Son 24 saat içinde SHINE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHINE, son bir saatte -%0,79 ve son 7 günde -%59,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZK Shine (SHINE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,19K$ 13,19K $ 13,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,19K$ 13,19K $ 13,19K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.998.311,766558 999.998.311,766558 999.998.311,766558

Şu anki ZK Shine piyasa değeri $ 13,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHINE arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999998311.766558. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,19K.