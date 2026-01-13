Bugünkü zOS Fiyatı

Bugünkü zOS (ZOS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut ZOS / USD dönüşüm oranı ZOS başına $ 0 şeklindedir.

zOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.787,98 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,85M ZOS şeklindedir. Son 24 saat içinde ZOS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZOS, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%0,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

zOS (ZOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,79K$ 6,79K $ 6,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,79K$ 6,79K $ 6,79K Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.851.135,25883 999.851.135,25883 999.851.135,25883

