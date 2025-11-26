Dominasi BTC vs Altcoin: Memahami Dinamika Pasar dan Peluang Trading

Bitcoin naik 15% dalam semalam sementara altcoin Anda hampir tidak bergerak. Atau BTC tetap datar sementara cryptocurrency yang lebih kecil berlipat ganda nilainya.

Perilaku yang membingungkan ini berasal dari satu metrik penting: dominasi Bitcoin. Memahami dominasi BTC vs altcoin membantu trader menentukan waktu posisi, mengidentifikasi peluang, dan menghindari kesalahan yang mahal.

Panduan ini menjelaskan bagaimana dominasi Bitcoin mempengaruhi kinerja altcoin dan mengungkapkan strategi trading yang dapat ditindaklanjuti untuk menavigasi pola rotasi modal.





Poin Penting

Dominasi Bitcoin mengukur persentase pangsa pasar BTC terhadap total kapitalisasi pasar cryptocurrency.

Dominasi yang meningkat biasanya menandakan perilaku mencari keamanan, sementara dominasi yang menurun menunjukkan meningkatnya kepercayaan pada altcoin.

Ada empat skenario pasar berdasarkan harga BTC dan arah dominasi, masing-masing memerlukan strategi portofolio yang berbeda.

Dominasi di atas 60% secara historis mendukung alokasi Bitcoin yang konservatif, sementara level di bawah 50% sering mendahului peluang altcoin.

CoinMarketCap menciptakan dominasi Bitcoin sebagai metrik analitis pertama sektor kripto, melacak pergeseran sentimen pasar.

Gabungkan analisis dominasi dengan kinerja Ethereum dan metrik stablecoin untuk penilaian pasar yang komprehensif.





Dominasi Bitcoin mengukur pangsa pasar BTC dibandingkan dengan seluruh pasar cryptocurrency. Perhitungannya sederhana: bagi kapitalisasi pasar Bitcoin dengan total kapitalisasi pasar kripto, lalu kalikan dengan 100.

Misalnya, jika kapitalisasi pasar Bitcoin adalah $600 miliar dan total pasar cryptocurrency mencapai $1,2 triliun, dominasi Bitcoin sama dengan 50%. Ini berarti Bitcoin mengendalikan tepat setengah dari semua nilai pasar cryptocurrency.

Investor melacak metrik ini karena mengungkapkan sentimen pasar dan pola alokasi modal. Dominasi BTC yang tinggi biasanya menandakan bahwa trader lebih memilih stabilitas relatif Bitcoin daripada altcoin yang lebih berisiko. Selama kondisi pasar yang tidak pasti, modal mengalir dari cryptocurrency yang lebih kecil kembali ke Bitcoin, mendorong dominasi lebih tinggi.

Sebaliknya, penurunan dominasi Bitcoin menunjukkan meningkatnya kepercayaan pada cryptocurrency alternatif. Ini sering terjadi selama pasar bullish ketika selera risiko meningkat dan trader mencari pengembalian yang lebih tinggi dari token berkapitalisasi kecil. Pendiri CoinMarketCap Brandon Chez menciptakan metrik vital ini, menjadikannya statistik pertama yang digunakan di sektor kripto.





Dominasi Bitcoin meningkat bersama dengan harga BTC menandakan bull run Bitcoin klasik. Selama periode ini, altcoin biasanya tetap stagnan atau mengalami kenaikan minimal.

Investor mengonsolidasikan posisi di Bitcoin, melihatnya sebagai aset cryptocurrency paling aman. Perilaku pelarian ke kualitas ini menciptakan pemisahan yang jelas antara kinerja Bitcoin dan altcoin.

Trader harus mengharapkan volatilitas altcoin yang berkurang selama fase ini dan lebih memilih eksposur Bitcoin hingga tren dominasi berbalik.

Skenario ini menandai awal musim altcoin. Apresiasi harga Bitcoin menarik modal segar, tetapi modal tersebut semakin mengalir ke cryptocurrency alternatif daripada BTC.

Altcoin sering memberikan keuntungan dua digit sementara Bitcoin mencatat kenaikan sederhana. Contoh historis termasuk boom ICO 2017 ketika dominasi Bitcoin anjlok dari lebih 85% menjadi 33%.

Penurunan harga Bitcoin bersama dengan peningkatan dominasi menandakan koreksi pasar yang lebih luas dengan perilaku pelarian ke keamanan. Altcoin biasanya menderita kerugian yang lebih parah daripada Bitcoin selama periode ini.

Investor keluar dari posisi altcoin yang lebih berisiko dan berkonsolidasi ke Bitcoin, mengakui likuiditas superior BTC. Pola ini biasanya muncul di awal pasar bear.

Skenario langka ini menunjukkan kepanikan pasar yang luas dengan modal keluar ke stablecoin. Baik Bitcoin maupun altcoin tidak menarik minat beli, menunjukkan sentimen bearish yang dalam.

Penurunan harga BTC dengan dominasi yang turun berarti altcoin turun bahkan lebih cepat daripada Bitcoin. Kondisi ini biasanya mendahului dasar pasar utama.









Grafik dominasi Bitcoin menampilkan data kapitalisasi pasar sebagai persentase dari waktu ke waktu, mengungkapkan pergeseran kepercayaan antara Bitcoin dan cryptocurrency alternatif. Memahami pola grafik membantu trader mengidentifikasi perubahan rezim pasar sebelum berkembang sepenuhnya.

Level psikologis kunci sering muncul pada dominasi 40%, 50%, 60%, dan 70%. Breakout dari ambang batas ini sering bertepatan dengan rotasi modal yang signifikan antara Bitcoin dan altcoin.

Tren dominasi yang meningkat menunjukkan periode konsolidasi ketika investor lebih memilih stabilitas Bitcoin. Tren dominasi yang menurun menandakan ekspansi selera risiko dan minat altcoin yang meningkat. Penurunan bertahap menunjukkan rally altcoin yang berkelanjutan, sementara penurunan tajam mungkin menunjukkan spekulasi euforia yang mendekati kelelahan.

Melacak dominasi Bitcoin memerlukan sumber data yang dapat diandalkan. CoinMarketCap menampilkan pengukuran dominasi yang paling lama dan paling terpercaya. CoinGecko menyediakan grafik komprehensif dengan alat analisis teknis. Halaman harga MEXC menawarkan data kapitalisasi pasar real-time bersama dengan konteks dominasi, membantu trader memahami posisi pasar BTC saat ini.





Tingkatkan alokasi portofolio ke Bitcoin ketika dominasi tren di atas 60%. Peningkatan dominasi mencerminkan preferensi seluruh pasar untuk likuiditas yang mapan dan stabilitas BTC.

Ambil keuntungan dari kepemilikan altcoin yang ada selama fase ini. Altcoin biasanya berkinerja buruk selama peningkatan dominasi, membuat pengambilan keuntungan menjadi bijaksana.

Geser eksposur portofolio ke arah altcoin yang dipilih dengan hati-hati ketika dominasi turun di bawah 50%. Penurunan dominasi menunjukkan modal berputar dari Bitcoin ke cryptocurrency alternatif.

Fokus pada altcoin dengan fundamental yang solid dan utilitas asli. Trader agresif mengurangi alokasi Bitcoin menjadi 30-40% selama musim altcoin yang dikonfirmasi.

Investor jangka panjang menggunakan tren dominasi untuk rebalancing portofolio sistematis. Tetapkan titik pemicu yang telah ditentukan berdasarkan ambang batas dominasi.

Rebalance ke arah Bitcoin ketika dominasi melebihi 65%, menunjukkan potensi pembentukan dasar pasar. Tingkatkan eksposur altcoin ketika dominasi turun di bawah 45%.

Perhatikan kinerja Ethereum bersama dengan dominasi Bitcoin. ETH sering memimpin rally altcoin, dengan kenaikan Ethereum yang kuat sering mendahului perkembangan musim altcoin yang lebih luas.

Pantau dominasi stablecoin untuk modal yang menunggu di pinggir lapangan. Terapkan strategi ini di platform trading MEXC untuk mengeksekusi posisi selama berbagai fase pasar.









Menggunakan dominasi Bitcoin sebagai satu-satunya indikator trading Anda tanpa mempertimbangkan analisis teknis, fundamental, dan sentimen pasar.

FOMO membeli altcoin selama penurunan dominasi puncak ketika pasar sering mendekati puncak euforia daripada rally yang berkelanjutan.

Mengabaikan apakah pasar beroperasi dalam fase bullish atau bearish, karena dominasi berperilaku berbeda di bawah berbagai kondisi pasar.

Mengharapkan pola dominasi yang dapat diprediksi dengan sempurna ketika pasar cryptocurrency tetap dipengaruhi oleh variabel yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat diprediksi.

Mengabaikan manajemen risiko dengan mengalokasikan seluruh portofolio berdasarkan sinyal dominasi tanpa diversifikasi yang tepat dan ukuran posisi.





Penurunan dominasi biasanya menandakan modal berputar ke altcoin, sering menandai awal musim altcoin di mana cryptocurrency alternatif mengungguli Bitcoin.

Peningkatan dominasi menunjukkan investor lebih memilih Bitcoin daripada altcoin, biasanya selama ketidakpastian pasar ketika trader mencari stabilitas relatif BTC.

Bitcoin menetapkan sentimen pasar keseluruhan sebagai cryptocurrency terbesar, dengan pergerakan harganya mempengaruhi kepercayaan investor di semua aset digital.

Jarang—altcoin biasanya turun lebih cepat daripada Bitcoin selama koreksi pasar, meskipun dominasi yang turun selama penurunan BTC menunjukkan modal berputar ke altcoin.

Altcoin menunjukkan independensi sementara selama narasi spesifik sektor, tetapi pemisahan yang berkelanjutan tetap tidak mungkin mengingat peran fundamental Bitcoin di pasar cryptocurrency.

Peristiwa halving Bitcoin biasanya memicu pasar bullish yang lebih luas yang akhirnya menguntungkan altcoin setelah Bitcoin menyelesaikan rally awal pasca-halving-nya.

Bitcoin bertindak sebagai aset gerbang yang menetapkan arah pasar keseluruhan, dengan altcoin memperkuat pergerakan Bitcoin di kedua arah sambil mencari pengembalian yang lebih tinggi.

Dominasi Bitcoin mengungkapkan sentimen pasar dan pola aliran modal antara BTC dan cryptocurrency alternatif. Metrik ini membantu trader menentukan waktu penyesuaian portofolio dan mengidentifikasi peluang yang muncul.

Trading yang sukses menggabungkan analisis dominasi dengan riset fundamental, indikator teknis, dan pelacakan sentimen. Memahami hubungan dominasi BTC vs altcoin memberdayakan pengaturan waktu yang lebih baik untuk rebalancing portofolio.

Mulai melacak dominasi Bitcoin bersama dengan strategi trading Anda di MEXC, di mana data pasar yang komprehensif membantu Anda menavigasi pola rotasi modal di seluruh siklus pasar.