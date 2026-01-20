Bisakah Stargate (STG) Mendapatkan Kembali Momentum Harga Melalui Insentif veSTG di 2026?

Metrik
Puncak (April 2022)
Saat Ini (Januari 2026)
Penurunan (%)
TVL
$3,97 Miliar
~$166 Juta
-96,5%
Biaya Harian
$22.489
$3.074
-86,3%
Volume Harian
$3,80 Juta
$2,30 Juta
-39,5%
Pendapatan Kumulatif
Positif
-$24,29 Juta
Rugi Bersih
Pesaing
Volume 30 Hari
Status TVL
Strategi Insentif
LayerZero (ZRO)
$6,55 Miliar
N/A (Messaging)
Tinggi.Inisiatif komunitas & buyback.
Pangsa Tinggi
Tinggi
Agresif.Portal Earn XP & hingga pengganda 1,6x.
Across
$449,77 juta
$46,86 juta
Aktif.~75k ACX/hari emisi + pengganda penguncian.
Stargate V2
$403 juta
$166 juta
Tidak Ada.veSTG lama berakhir Februari 2026.
Timeframe
RSI (14)
Status MACD
Sinyal Tren
1 Jam
60,37 (Netral)
Crossover Bullish
Bullish(Intraday)
4 Jam
61,60 (Naik)
Risiko divergensi negatif
Kelanjutan Bullish
1 Hari
71,24 (Overbought)
Momentum Kuat
Hati-hati(Risiko Pembalikan)
1 Minggu
47,18 (Bearish)
Cross EMA Bearish
Bearish Jangka Panjang
