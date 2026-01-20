Bisakah Stargate (STG) Mendapatkan Kembali Momentum Harga Melalui Insentif veSTG di 2026?

Seiring lanskap interoperabilitas lintas rantai matang pada tahun 2026, Stargate Finance (STG) berada di persimpangan kritis setelah akuisisi oleh LayerZero Foundation. Bagi investor, satu pertanyaan besar muncul: Dapatkah model insentif veSTG (voting escrow)—yang secara historis merupakan katalis utama apresiasi harga STG—menyalakan kembali momentum di tahun 2026?

Laporan ini mengkaji fundamental pasca-akuisisi protokol, posisi kompetitif, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan komprehensif.













Bagi trader dan holder yang mengevaluasi prospek 2026, berikut adalah lima wawasan kritis:





Usangnya Sistem Insentif:Mekanisme veSTG sedang dihapus secara bertahap, dengan "cerita yield" berakhir pada Februari 2026 dan tidak ada pengganti yang diumumkan—melemahkan tesis bahwa insentif akan mendorong permintaan di masa depan. Penurunan Struktural:Dengan TVL turun 96% dari level puncak dan biaya harian menurun 86%, protokol kekurangan pendapatan organik yang cukup untuk mendukung buyback non-inflasi atau reward berkelanjutan. "Jebakan Induk":Dominasi pasar LayerZero (volume $6,55 miliar versus $403 juta Stargate) berarti entitas induk menangkap mayoritas nilai ekosistem, dengan inovasi kini berpusat pada ZRO daripada STG. Plafon Teknikal:Meskipun reli jangka pendek (+14%), grafik mingguan tetap bearish. Harga mendekati SMA 200 hari ($0,1521) dengan pembacaan RSI overbought, menciptakan risiko tinggi untuk posisi long. Dasar Arbitrase:Tingkat konversi tetap (1 STG = 0,08634 ZRO) kini mendefinisikan proposisi nilai inti token. STG secara efektif berfungsi sebagai derivatif ZRO; investor harus memantau grafik ZRO lebih dekat daripada aksi harga STG sendiri.









Untuk meramalkan aksi harga secara akurat, kita harus terlebih dahulu memeriksa mekanisme yang mendasari. Model veSTG, yang sebelumnya mengunci pasokan dan mendistribusikan yield, sedang dihentikan secara sistematis.





Sejak akuisisi Stargate oleh LayerZero Foundation senilai$110 jutapada Agustus 2025, kerangka insentif telah mengalami transformasi fundamental:

Pembubaran DAO: Tata kelola telah tersentralisasi, menghilangkan premi spekulatif yang terkait dengan "kekuatan tata kelola."

Jadwal Penutupan: Pemegang veSTG lama (snapshot diambil sebelum Agustus 2025) menerima distribusi terakhir dari pembagian pendapatan. Program ini berakhir pada Februari 2026.

Pasak ZRO:Jendela konversi tanpa batas memungkinkan pemegang untuk menukar1 STG dengan 0,08634 ZRO.

Analisis:Mekanisme "insentif" yang diantisipasi tidak ada dalam peta jalan protokol yang berwawasan ke depan. Narasi telah berubah dariyield farmingkearbitrase konversi token.









Kasus bearish paling menarik untuk STG muncul dari data itu sendiri. Membandingkan puncak historis dengan kinerja saat ini mengungkap protokol yang mengalami kontraksi parah, tidak mampu membenarkan emisi baru atau program insentif.





Tabel 1: Metrik Kinerja Stargate (Puncak vs. Saat Ini)

Metrik Puncak (April 2022) Saat Ini (Januari 2026) Penurunan (%) TVL $3,97 Miliar ~$166 Juta -96,5% Biaya Harian $22.489 $3.074 -86,3% Volume Harian $3,80 Juta $2,30 Juta -39,5% Pendapatan Kumulatif Positif -$24,29 Juta Rugi Bersih





Meskipun upgrade V2 menjanjikan efisiensi modal yang ditingkatkan, tingkat utilisasi mengungkapkan krisis likuiditas yang mendasari. Sementara pool Ethereum mempertahankan level sehat (~29% utilisasi), rantai periferal seperti Arbitrum menunjukkan over-utilisasi parah (633%), menghasilkan slippage yang meningkat dan pengurangan pengguna.





Pada tahun 2026, Stargate tidak lagi memegang monopoli sebagai opsi bridge "aman". Pesaing telah mencapai kesetaraan teknis dan secara agresif mengungguli Stargate dalam insentif pengguna.

Tabel 2: Perbandingan Bridge Lintas Rantai (Januari 2026)

Pesaing Volume 30 Hari Status TVL Strategi Insentif LayerZero (ZRO) $6,55 Miliar N/A (Messaging) Tinggi.Inisiatif komunitas & buyback. Wormhole Pangsa Tinggi Tinggi Agresif.Portal Earn XP & hingga pengganda 1,6x. Across $449,77 juta $46,86 juta Aktif.~75k ACX/hari emisi + pengganda penguncian. Stargate V2 $403 juta $166 juta Tidak Ada.veSTG lama berakhir Februari 2026.

Wawasan Pasar:Stargate menghadapi tekanan kompetitif di dua front. Secara eksternal, tertinggal dari Across dan Wormhole dalam penawaran insentif. Secara internal, mengalami kanibalisasi oleh induknya, LayerZero, yang memprioritaskan tokenomics ZRO daripada revitalisasi STG.





Meskipun fundamental tetap lemah, aksi harga jangka pendek dapat menyimpang dari metrik yang mendasari. Gambaran teknis menunjukkan "pantulan kucing mati" daripada pembalikan asli.

Harga Saat Ini:$0,1427Perubahan 7 Hari:+14,58%Pasangan Trading: STG/USDT $0,1427+14,58%





Tabel 3: Struktur Teknikal Multi-Timeframe

Timeframe RSI (14) Status MACD Sinyal Tren 1 Jam 60,37 (Netral) Crossover Bullish Bullish(Intraday) 4 Jam 61,60 (Naik) Risiko divergensi negatif Kelanjutan Bullish 1 Hari 71,24 (Overbought) Momentum Kuat Hati-hati(Risiko Pembalikan) 1 Minggu 47,18 (Bearish) Cross EMA Bearish Bearish Jangka Panjang

Level Kritis:

Resistance: $0,1521 (SMA 200 Harian) – Ini merupakan ambang batas yang menentukan. Kegagalan menembus level ini mengonfirmasi downtrend makro yang berlaku.

Support: $0,1360 – Level breakdown kritis.

Wawasan Derivatif: Open Interest (OI) telah menurun 1,15% meskipun ada reli harga. Seperti yang dirinci dalam Panduan Open Interest kami, ketika harga naik sementara partisipasi menurun, ini biasanya menandakan penutupan short daripada masuknya modal bullish baru ke pasar.









T: Apakah saya masih bisa staking STG untuk mendapatkan reward?

J: Hanya staker lama (yang melakukan staking sebelum Agustus 2025) yang saat ini menerima distribusi pendapatan, dan program ini berakhir secara definitif pada Februari 2026. Tidak ada program staking yang diumumkan untuk peserta baru.





T: Berapa tingkat konversi STG ke ZRO?

J: Tingkat konversi ditetapkan pada1 STG = 0,08634 ZRO. Tingkat ini tetap tidak terbatas, secara efektif memasang nilai maksimum STG pada kinerja pasar ZRO.





T: Apakah Stargate V3 akan memperkenalkan insentif baru?

J: Tidak ada peta jalan resmi untuk program insentif V3. Fokus LayerZero Foundation saat ini berpusat pada optimalisasi lapisan messaging yang mendasari (ZRO) daripada mensubsidi likuiditas Stargate.









Dapatkah Stargate mendapatkan kembali momentum harga melalui insentif veSTG? Jawabannya adalah tidak.

Tesis pemulihan bergantung pada mekanisme yang akan berakhir. "Bull case" untuk Stargate di tahun 2026 tidak lagi berpusat pada dominasi DeFi mandiri, tetapi pada integrasinya dalam ekosistem ZRO yang lebih luas. Investor yang memegang STG pada dasarnya memegang opsi beli pada ekosistem LayerZero, dapat dieksekusi melalui tingkat konversi tetap. Tanpa program insentif baru yang independen—yang tampaknya tidak mungkin mengingat pembubaran DAO—aksi harga STG kemungkinan akan mengikuti kinerja ZRO daripada fundamental protokolnya sendiri. Vonis: Perlakukan STG sebagai alat arbitrase untuk akumulasi ZRO, bukan sebagai aset pertumbuhan independen.





Informasi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, juga bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau menyimpan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat investasi. Harap pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hati saat berinvestasi. Platform tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.