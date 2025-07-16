Olahraga Ekstrem Bertemu dengan Blockchain: "Token Aksi" Pertama di Dunia, Tiger Shark Diluncurkan!

Baru-baru ini, di atas langit Barcelona, Spanyol, sebuah prestasi menakjubkan yang memadukan olahraga ekstrem dan teknologi blockchain tengah berlangsung. Pendaki legendaris Alain Robert, yang dikenal sebagai "Manusia Laba-laba Prancis," memanjat Meliá Barcelona Sky Hotel setinggi 116 meter dengan tangan kosong, tanpa peralatan keselamatan apa pun. Lebih dari sekadar tontonan visual, pendakian yang berani ini menjadi acara peluncuran simbolis untuk sebuah proyek inovatif: debut resmi Tiger Shark (TIGERSHARK) —mata uang kripto pertama di dunia yang didukung oleh aksi ekstrem di dunia nyata.





Ketika sebagian besar proyek kripto masih mengandalkan airdrop, prapenjualan, dan taktik pemasaran, Tiger Shark mengambil pendekatan yang sangat berbeda—mengganti upacara peluncuran konvensional dengan aksi berisiko tinggi di dunia nyata. Mengenakan perlengkapan Tiger Shark bermerek khusus, Alain Robert ditemani oleh putranya, Julien Robert, seorang mantan Marinir Prancis, untuk menyelesaikan tantangan tersebut.





Alain Robert terkenal di dunia karena pendakiannya dengan tangan kosong ke lebih dari 150 gedung pencakar langit ikonik, termasuk Burj Khalifa, Menara Eiffel, dan Menara Petronas. Terkenal karena pendakiannya yang tidak terlindungi dan di ketinggian, ia sering disebut sebagai Spider-Man di dunia nyata. Keterlibatannya dalam peluncuran token kripto menandai babak baru dalam kariernya—beralih dari seorang "petualang kota" menjadi "pelopor di blockchain." Pendakian gabungannya dengan Julien tidak hanya melambangkan warisan keberanian tetapi juga mewakili misi Tiger Shark untuk menjembatani atletisme tradisional dengan teknologi yang sedang berkembang.





Juru bicara Tiger Shark Lilly Douse menyatakan: "Kami mendefinisikan ulang bagaimana kripto diluncurkan—bukan melalui airdrop atau promosi, tetapi melalui prestasi di dunia nyata yang memacu adrenalin."





Pendakian tersebut diberi judul "Misi 1: Spider-Man dan Putranya," yang menandai tantangan ekstrem pertama dari banyak tantangan yang direncanakan untuk ekosistem Tiger Shark. Misi mendatang akan mencakup terjun payung, terbang dengan wingsuit, parkour, motocross, dan banyak lagi—masing-masing dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekosistem dan dampak merek global.





Tiger Shark memposisikan dirinya sebagai "ekonomi yang digerakkan oleh aksi", di mana token TIGERSHARK tidak hanya membawa manfaat finansial tetapi juga mewujudkan semangat dan nilai-nilai olahraga ekstrem. Logika operasionalnya sebagai berikut:





Setiap tantangan berisiko tinggi di dunia nyata menjadi acara yang menghasilkan nilai dalam jaringan Tiger Shark.

Setiap fase proyek disusun sebagai "misi", yang berfokus pada olahraga ekstrem seperti pendakian di dataran tinggi, terbang dengan wingsuit, terjun payung, dan parkour.

Pemegang token mendapatkan akses ke fitur partisipasi komunitas, termasuk konten di balik layar, interaksi atlet, airdrop eksklusif, dan peringatan NFT





Singkatnya: semakin ekstrem olahraganya, semakin dalam partisipasinya, semakin besar nilai tokennya. Tiger Shark bertujuan untuk mengubah adrenalin menjadi aset konsensus on-chain.





Menurut peta jalan resmi, visi jangka panjang Tiger Shark jauh melampaui sekadar proyek token sederhana. Ia berupaya menjadi platform merek olahraga ekstrem yang didukung blockchain. Sasaran pengembangan utama meliputi:





Berkolaborasi dengan atlet ekstrem di seluruh dunia untuk meluncurkan lebih banyak misi yang memacu adrenalin

Merilis barang dagangan, perlengkapan, dan koleksi digital bermerek

Menggelar acara olahraga ekstrem offline dan pertemuan komunitas

Membangun program dukungan atlet berbasis token dan kerangka tata kelola/governance DAO





Hal ini memposisikan Tiger Shark tidak hanya sebagai peluncuran token tetapi juga sebagai ekosistem konten berkelanjutan dan model operasi merek, yang menggabungkan dunia kripto dan petualangan ekstrem.





Munculnya Tiger Shark menandakan babak baru inovasi naratif di dunia kripto. Ini memperluas batasan penerbitan token dengan memadukan naluri dasar manusia untuk menghadapi tantangan dengan teknologi blockchain yang canggih—menciptakan model ekonomi yang mendalam, partisipatif, dan berakar kuat di dunia nyata. Di era di mana narasi kripto menjadi semakin homogen, Tiger Shark mengingatkan kita bahwa nilai on-chain bukan hanya tentang kode—tetapi juga tentang keyakinan, keberanian, dan kerja keras.





