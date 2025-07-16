Fragmetric (FRAG): Manajemen Aset Modular dan Infrastruktur Staking Ulang di Solana

staking ulang Seiring manajemen aset on-chain danmakin menjadi pilar utama ekosistem DeFi, Fragmetric memelopori solusi yang sangat modular dan memiliki komposabilitas pada jaringan Solana. Dengan menghadirkan standar aset FRAG-22 dan model staking likuid multi-aset, Fragmetric menawarkan pengalaman staking yang terpadu dan mekanisme distribusi yield yang efisien—sehingga membangun infrastruktur yang lebih aman dan fleksibel untuk kolaborasi aset yang disesuaikan bagi pengguna dan pengembang.









Fragmetric adalah protokol manajemen aset modular yang dibangun pada jaringan Solana. Misinya adalah menyediakan penanganan likuiditas terpadu, agregasi reward, dan dukungan tata kelola modular untuk berbagai jenis aset staking—termasuk SOL dan Token Staking Likuid (LST) terkemuka.





Protokol ini berpusat pada dua komponen utama:





Standar FRAG-22: Kerangka manajemen aset berdasarkan Ekstensi Token Solana yang memungkinkan pemetaan multi-aset dan kontrol modular

Aset Frag (misalnya, fragSOL, fragJTO): Token representatif yang diterima saat pengguna mendepositkan aset staking. Token ini likuid, memiliki komposabilitas, dan mendukung redistribusi yield secara otomatis





Melalui kerangka aset terstandar dan model reward otomatis, Fragmetric bertujuan untuk meningkatkan efisiensi modal dalam staking, mengurangi kompleksitas operasional, dan menyediakan infrastruktur dasar untuk kolaborasi aset generasi berikutnya di DeFi.









2.1 Dukungan untuk Berbagai Jenis Aset Staking





SOL Pengguna dapat mendeposit berbagai aset ke Fragmetric, termasuk(token asli) dan berbagai LST (seperti JitoSOL, mSOL, bSOL, JTO, dan lainnya).





Setelah melakukan deposit, pengguna menerima aset frag yang sesuai (misalnya, fragSOL) yang mewakili posisi yang di-stake. Aset frag ini bersifat likuid dan dapat digunakan dalam protokol DeFi untuk trading, staking tambahan, atau aktivitas penghasil yield lainnya.





2.2 Sumber Yield yang Beragam





Dengan menggabungkan beberapa aliran pendapatan, aset frag menawarkan kepada pemiliknya potensi imbal hasil majemuk yang utamanya bersumber dari:





Reward Validator PoS: Reward blok staking tradisional

Pendapatan MEV (Maximal Extractable Value): Terintegrasi dengan peluang MEV melalui Jito Network

Insentif Layanan Jaringan Modular (AVS): Reward dari berpartisipasi dalam layanan terdesentralisasi seperti Switchboard (oracle) dan Ping Network (infrastruktur node)





2.3 Standar Aset Modular FRAG-22





FRAG-22 adalah standar aset asli yang dihadirkan oleh Fragmetric pada Solana yang dibangun menggunakan Ekstensi Token. Standar ini menawarkan fitur-fitur utama berikut:





Representasi Aset Terpadu: Memetakan berbagai aset staking ke aset frag, sehingga menyederhanakan manajemen dan integrasi portofolio

Modul Kontrol yang Dapat Diprogram: Memungkinkan manajemen dinamis transfer, reward, dan parameter melalui kait transfer

Pelacakan & Distribusi Reward Otomatis: Menyelesaikan inkonsistensi dalam sistem reward LST tradisional untuk meningkatkan ketepatan dan keadilan

Komposabilitas Siap DeFi: Model aset terstandar meningkatkan kompatibilitas dan integrasi pada berbagai protokol DeFi





2.4 Arsitektur Keamanan dan Audit





Semua komponen penting Fragmetric telah menjalani audit dan verifikasi formal oleh Certora dan Quantstamp. Cakupannya meliputi sistem distribusi reward, kontrol izin kontrak, dan infrastruktur perutean aset lintas modul—sehingga memastikan keamanan protokol yang kuat dan manajemen aset yang transparan.









FRAG adalah token tata kelola asli protokol Fragmetric dengan total suplai tetap sebanyak 1 miliar token yang diterbitkan melalui model distribusi satu kali—tidak ada inflasi tambahan yang direncanakan. Di luar peran tata kelola intinya, pemilik token FRAG dapat melakukan staking FRAG untuk berpartisipasi dalam proposal protokol dan voting. Token ini juga memiliki fungsi insentif penting di dalam ekosistem: Staking FRAG memberikan akses ke skor airdrop (Poin F) dan peningkatan bobot reward. Di masa mendatang, FRAG juga akan digunakan untuk memberikan insentif kepada pengembang modul, partisipan jaringan, dan integrasi Actively Validated Services (AVS) baru—sehingga memosisikan token ini sebagai penggerak utama nilai dan koordinasi pada seluruh sistem. Berikut adalah ringkasan alokasi token dan pembukaannya:





Kategori Alokasi Jadwal Vesting Kontributor Inti 20% Cliff 1 tahun + vesting linear 2 tahun Investor Awal 22% 10% saat perilisan awal, sisanya mengikuti cliff 1 tahun + vesting 2 tahun Dasar 13% Vesting linear selama 4 tahun secara kuartalan Pengembangan Komunitas & Ekosistem 30% 1/3 pada perilisan awal, sisanya vesting selama 4 tahun Airdrop 15% Dirilis secara bertahap; 1,8% dialokasikan di Musim 1













Acara airdrop pertama Fragmetric (Musim 1) diselesaikan dengan snapshot yang diambil pada bulan Juni 2025, sementara pengeklaiman dibuka pada tanggal 02 Juli. Airdrop didistribusikan kepada anggota komunitas yang aktif, termasuk pemilik aset seperti fragSOL dan fragJTO. Airdrop ini bukan hanya menandai pencapaian penting dalam distribusi awal token FRAG, melainkan juga bertujuan untuk mendorong partisipasi pengguna yang luas, memperkuat keterlibatan komunitas, dan meletakkan dasar untuk tata kelola terdesentralisasi.





Pada saat yang sama, token FRAG resmi masuk listing untuk trading pada tanggal 01 Juli 2025 di berbagai bursa—termasuk MEXC. Suplai awal yang beredar adalah sekitar 202 juta token. Seiring dengan terus berkembangnya protokol dan meningkatnya keterlibatan komunitas, kegunaan FRAG diharapkan meluas melampaui tata kelola dan staking dasar hingga mencakup berbagai insentif ekosistem dan kolaborasi lintas protokol.





Fragmetric menawarkan solusi yang komprehensif untuk efisiensi aset, tata kelola modular, dan integrasi lintas yield melalui standar FRAG-22 dan model staking ulang multi-aset. Inovasinya terletak pada penggunaan mekanisme standar dan otomatis untuk mencapai keseimbangan antara likuiditas aset dan yield majemuk. Ke depannya, Fragmetric bertujuan untuk memperluas dukungan bagi berbagai macam LST (Token Staking Likuid) dan AVS (Actively Validated Services), berintegrasi dengan jaringan pengembang modular yang lebih luas, dan membangun infrastruktur aset kolaboratif yang melayani seluruh Solana dan ekosistem multi-chain.





Sebagai proyek yang menggabungkan inovasi teknis dengan aplikasi dunia nyata, Fragmetric menunjukkan keunggulan struktural yang jelas dan potensi jangka panjang di sektor keuangan staking—dan sangat layak untuk diperhatikan.





